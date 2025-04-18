傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抹粉治安　111字淡化回應

▲金門金湖分局 。（圖／記者林名揚翻攝）

地方中心／連線報導

金門治安「染黃」又鬧出人命！3名酒客在有女陪侍的KTV消費，沒想到遭到店家毆打，其中一名53歲梁姓男子傷及頭部被緊急送回台灣仍不治！這起案件在地方上鬧的沸揚，傳出涉嫌打死人的是一名「士官長」退伍的傳播妹，金門警方一再淡化案情，並給出「111字」的說明稿。

金門警方對於有關金湖地區酒店命案，金湖分局給出澄清稿表示：「有關本分局偵辦本轄酒店於114年4月16日晚間因酒客與店家衝突發生傷害致死案，業報請金門地方檢察署偵辦，目前查獲涉嫌男子OOO一人到案，尚未發現其他涉案嫌疑人，全案仍依檢察官指揮蒐證中」。

▲ 金門治安亮紅燈卻被淡化抹粉，圖為金門縣警察局黃壬聰（左）和轄內發生酒店命案的金湖分局分局長王貞惠（右）。（圖／記者林名揚翻攝）

雖然警方表示目前查獲涉嫌的男子僅有一人到案，並沒發現其他涉嫌嫌疑人，不過地方上盛傳這起發生在16日晚間23日15分的傷人致死案件當中，牽扯到一名傳播妹，而這名傳播妹是「士官長退伍」，當天3名酒客因為不滿座檯的酒店妹離場，在包廂內持高粱酒瓶及酒杯摔擲及搗毀桌上物品，店家見狀上前制止，雙方一言不合衍生肢體衝突，結果3名酒客當中有一對梁姓兄弟以及鄭姓男子受傷，分別頭部流血，還有1人昏迷。而兄弟當中的53歲弟弟因為頭部嚴重受創，導致顱內出血，緊急後送回台北之後，最後傷勢過重，被送回高雄拔管死亡。

KTV發生命案，屬於社會重大矚目案件，同時也牽扯到有女陪侍，不知道是否有什麼隱情，對於相關案情，警方想要「大事化小」拒絕透露3人是怎麼受傷？是否有遭受到私刑？留下重重疑點，因此也讓地方上盛傳，疑似是這名傳播妹動手，而她的身份疑是退伍士官長，所以下手才會這麼重，種種坊間耳語在純樸金門小鎮流傳，造成人心惶惶。

▲金門一家KTV酒店爆發肢體衝突，酒客被打到顱內出血送醫身亡。（圖／記者林名揚翻攝）