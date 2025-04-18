蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今（18日）早遭檢調聲押禁見，國民黨主席朱立倫號召黨公職到北檢外抗議，而台北市長蔣萬安到場聲援，更喊出「倒閣」。對此，前國民黨立委蔡正元痛批，倒什麼閣？沒腦筋的政治思考，蔣萬安主張倒閣，先想清楚再說，第一、倒閣改選國會，賴清德只換掉一個卓榮泰，國民黨和民眾黨立委要全部改選，「這是一桶雞腿只換一塊雞屁股，完全不划算，笨！」

蔣萬安昨晚現身北檢抗議，與北市警察對峙，蔣萬安表示，自己來到這裡完全是個人行為，身為國民、三個孩子的父親，他要站出來抗議司法不公，並稱與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，他認為立法院應推動倒閣。

蔡正元續指，倒閣後立法院要空窗60天，完全沒有立法委員、沒有立委助理、沒有立委辦公室和服務處，賴清德可以愛幹什麼就幹什麼，「只有在野黨想不到的，沒有賴清德做不出來的，有這麼笨的提議嗎？」

蔡表示，民眾黨被賴清德整肅得氣弱游絲，現在全面改選民眾黨的席次立刻減半，國民黨也好不到那裡去，在野黨的席次會減到不過半，主張倒閣的蔣萬安的政治路也跟著結束，有需要賭這種把戲嗎？

蔡正元說明，倒閣改選和罷免的最大的差別，在於罷免不能接受政治現金，被罷免的國民黨立委糧草不繼，替他們籌集糧草的責任，「不就是朱立倫、盧秀燕、韓國瑜、侯友宜、蔣萬安、張善政等人的責任嗎？不要佔著高位光說不練，加油吧！」

