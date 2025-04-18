轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

▲國民黨台北市黨部被搜索，檢調帶走2大箱資料。（圖／記者袁茵翻攝）

記者郭運興／台北報導

檢調近日偵辦罷免案偽造連署，國民黨台南、雙北黨部遭到搜索，國民黨主席朱立倫17日號召群眾赴北檢抗議。對此，前中廣董事長趙少康今（18日）表示，韓國瑜罷免案當時65人涉嫌偽造、95人死亡連署、21417人日期錯填，檢方以罷團沒有公權力查核，無法構成偽造文書為由，直接不起訴，但現在卻鋪天蓋地的抓人，司法正義淪喪，綠色恐怖蔓延，要抗議司法不公，就大聲反惡罷。

趙少康表示，國民黨台南、新北、台北市黨部接連遭到搜索，發動罷免民進黨立委的雙北、高雄連署總部也都遭殃，證明檢調的行動不是個案，而是全面發動，台灣上空已經瀰漫一股濃厚的恐怖肅殺氣氛。

趙少康認為，如果沒有上級指示，檢調會這樣甘冒大不韙，大動干戈搜索最大在野黨各地黨部？下一個是不是就輪到國民黨中央黨部？法務部長、檢察總長到底是受誰指使？

趙少康提到，韓國瑜在高雄市長任內遭到罷免，當時有65人涉嫌偽造，95人死亡連署，21417人日期填成2018年12月26日，而韓國瑜是2018年12月25日就職，檢方以罷免團體沒有公權力做查核，無法構成偽造文書為由，連被告5人中的4人都沒有傳喚，直接就不起訴。但現在卻鋪天蓋地的抓人，從辦柯文哲開始，司法難道已經自甘墮落成為民進黨的鷹犬，傷害國家的法治基礎與人民的信任。

趙少康指出，不只偵辦罷免連署雙標，劉世芳要把昨晚上街頭抗議的朱立倫、謝龍介、楊智妤全部移送北檢偵辦，在民國114年的今天，民進黨執政之下，要再度出現政治犯？過去民進黨踢法務部長大門、攻佔立法院、行政院，最後行為人沒事，反而是維持秩序的警察有事，執法必須公平，不能遇到國民黨就小案大辦，遇到民進黨就大案小辦。

趙少康直言，如果民進黨的大罷免成功，讓民進黨、賴清德完全執政，民進黨更會肆無忌憚、為所欲為。賴清德只要不斷刺激對岸，讓老共做出過激言論或行為，就能鞏固他40%的支持者，而罷免一個好立委只需要25%的選票。

最後，趙少康強調，所以，反獨裁、反惡罷，一定要出門投下「不同意」，對民進黨大聲說「不」，才能表達大家的心聲。

▼趙少康批評司法正義淪喪，綠色恐怖蔓延。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）