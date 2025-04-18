　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院三讀產創條例　投資抵減上限拉高到20億、擴增天使投資人優惠

▲▼韓國瑜 敲槌 三讀 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《產業創新條例》修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（18日）三讀民進黨、民眾黨團提案《產業創新條例》修正草案，投資抵減項目增加AI及節能減碳，投資抵減上限金額從10億提高到20億元，智慧機械5G投資抵減延長至2029年底，個人投資新創租稅優惠部分，將新創事業適用年限由設立未滿2年放寬至5年。針對天使投資人投資新創享有租稅優惠部分，新創事業適用年限為5年，投資門檻為50萬元；若投入的產業範圍屬於國家重點發展業者，每年可減除總額上限為500萬元。

此次修法從「AI及節能減碳納入投資抵減」、「增加新創募資機會」、「避免關鍵技術外流」三大面向修正，共增修9條條文。經濟部表示，近來國際經濟情勢變化快速，尤其面對人工智慧、淨零排放等趨勢，本次產創條例第10條之1擴大投資抵減適用範圍並延長施行。

此次修法包含三重點：一、AI及節能減碳納入投資抵減：產創條例第10條之1除保留智慧機械項目並調整智慧技術元素、現行5G系統及資安項目外，本次增列人工智慧及節能減碳項目，鼓勵產業導入人工智慧與雲端運算等數位技術，提升企業應變能力，以及加速提升產業減碳效率，並配合適用範圍擴大，申請適用金額上限由現行新台幣10億元提高至20億元，施行期間自114年1月1日起至118年12月31日止。

二、增加新創募資機會：產創條例第23條之1，將有限合夥創投事業實收出資額門檻由現行3億元調降為1.5億元，促進更多有限合夥創投事業投資新創事業，並提高第3年度起投資新創事業的金額或比率，讓資金能及早投入新創事業。

另產創條例第23條之2將高風險新創事業設立年限由未滿2年放寬至未滿5年，投資金額門檻由100萬元調降為50萬元，高風險新創事業公司如屬國家重點發展產業者，個人所得减除金額由300萬元提高至500萬元，以加速引導更多資金挹注新創事業。

三、避免關鍵技術外流：產創條例第22條修正公司從事國外投資於特定國家或地區、涉及特定產業或技術、達一定金額以上者，應事前向中央主管機關申請核准，另增訂第67之3明定公司未申請核准實行投資者，處5萬元以上100萬元以下定。

針對天使投資人投資新創享有租稅優惠部分，三讀條文明訂，新創事業適用年限為5年，投資門檻為50萬元；若投入的產業範圍屬於國家重點發展業者，每年可減除總額上限為500萬元。也增訂緩課股票轉讓憑單申報期間遇連續3日以上國定假日者延長5日規定，及未依規定列單申報之處罰對象及罰則。

另外，過往違反投資規定並無罰則，此次三讀條文規定，若違反第22條第1項，包括投資於特定國家或地區、涉及特定產業或技術等，處5萬元以上100萬元以下罰鍰，並得令其限期改正，屆期者，得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。未履行第22條第3項，包括影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，及未依相關規定改正者，得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

經濟部表示，至於外界關心各修正條文的子辦法草擬方向，經濟部將會同財政部月內完成租稅優惠條文子辦法訂定，包括第10條之1增加的AI及食用範圍、第23條之1投資新創事業相關規定、第23條之2國家產業適用範圍等事項，將蒐集產業界意見及聽取產官學研專家意見來訂定。

經濟部指出，至於產創條例第22條特定國家或地區、產業或技術、金額等規定，亦將廣納社會意見，於子辦法訂定完備後，再公布施行產創條例第22條及第67條之3，以利企業對外投資有所依循。最後，感謝產業界在本次修法過程給予的肯定與寶貴意見，期藉本案之施行，鼓勵產業擴大投資及提升競爭力。後續子辦法及相關書表文件訂定完竣後，經濟部將舉辦說明會，讓產業界充分瞭解本修正案政策措施申請適用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
退休生活需準備1600萬　最新調查結果出爐
蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸：拿一桶雞腿換一塊雞屁股
咬柴比特犬「證實已火化」　飼主稱「被打死」生前未做登記
下周變天雷雨開轟！雨最猛時間曝光
聽勸「All in存款買股」慘賠　他崩潰：以後錢只放高活存
韓星級飯局妹哭了！　洗錢慘遭起訴求刑25年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安知法犯法仍衝北檢　陳賢蔚赴監院檢舉要求彈劾

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

與養殖產業者座談　賴清德：政府不會為了談判犧牲任何行業

立院三讀產創條例　投資抵減上限拉高到20億、擴增天使投資人優惠

林淑芬嗆黃國昌「臭卒仔」　陳智菡反擊：這就是綠委的品質

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

國民黨公職衝北檢聚眾到清晨　北市警：「沒影響公共秩序」未驅離

修法「嚴懲偽造」卻搞幽靈連署？　王婉諭：國民黨早知如此何必當初

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

蔣萬安知法犯法仍衝北檢　陳賢蔚赴監院檢舉要求彈劾

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

與養殖產業者座談　賴清德：政府不會為了談判犧牲任何行業

立院三讀產創條例　投資抵減上限拉高到20億、擴增天使投資人優惠

林淑芬嗆黃國昌「臭卒仔」　陳智菡反擊：這就是綠委的品質

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

國民黨公職衝北檢聚眾到清晨　北市警：「沒影響公共秩序」未驅離

修法「嚴懲偽造」卻搞幽靈連署？　王婉諭：國民黨早知如此何必當初

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

交往4年才知女友48歲　男一看護照崩潰：她說她27歲

原民風舞出國際視野　台東23隊征戰全國舞蹈賽大放異彩

阿翔媽媽罹腦膜瘤！　他強顏上工還體驗啦啦隊

傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抺粉治安　111字淡化回應

自然懷孕機會渺茫！花蓮婦人工生殖2胚胎　幸運產下龍鳳胎

嘉義賞螢地圖公開！必去3條「螢河鐵道」秘境　攝影方式一次看

洛杉磯將辦「精子競速賽」　背後藏重要警訊

天氣太熱初鹿男險中暑　台東暖警機車載他返家

翻轉傳統海港營運思維　港務公司辦高階主管AI應用暨實作研討會

《安眠書店》男主角承認罹患身體臆形症：我討厭我的身體

【要拍拍～】貓貓奶音求爸拍屁屁　見手一停秒用眼神情勒XD

政治熱門新聞

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

批蔣萬安喊倒閣「總統還是賴清德」　陳揮文點3誤判：忘了自己是誰

羅智強遭扇子打耳光！判賠結果出爐　邱議瑩判賠20萬

綠營罷韓不起訴　盧秀燕：為何如今變重罰

死亡連署只辦藍？石明謹曝關鍵原因

國民黨聚北檢抗議　韓：黑暗的時代

罷吳思瑤召集人賴苡任踩交保紅線遭制止　美女律師身份底起曝光

19名國人持中國身分證遭除戶

蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

國民黨北檢前非法陳抗遭警7度舉牌　劉世芳：全送地檢署

倒閣是「送民進黨選輸翻桌機會」　黃國昌：最好是總統立委一起重選

「台北市長為難台北警察」　綠批藍踐踏法治：創地方自治嚴重惡例

倒閣一定解散國會？　綠委反擊：要不要改選是我們和罷團決定

支持倒閣？　白委：待內部討論

更多熱門

相關新聞

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

檢調近日偵辦罷免案偽造連署，國民黨台南、雙北黨部遭到搜索，國民黨主席朱立倫17日號召群眾赴北檢抗議。對此，前中廣董事長趙少康今（18日）表示，韓國瑜罷免案當時65人涉嫌偽造、95人死亡連署、21417人日期錯填，檢方以罷團沒有公權力查核，無法構成偽造文書為由，直接不起訴，但現在卻鋪天蓋地的抓人，司法正義淪喪，綠色恐怖蔓延，要抗議司法不公，就大聲反惡罷。

國民黨公職衝北檢聚眾到清晨　北市警：「沒影響公共秩序」未驅離

國民黨公職衝北檢聚眾到清晨　北市警：「沒影響公共秩序」未驅離

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

中正一分局要傳喚朱立倫等3人　國民黨嗆：要移送就移送

中正一分局要傳喚朱立倫等3人　國民黨嗆：要移送就移送

關鍵字：

產業創新條例民進黨民眾黨三讀產創租稅優惠

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

家寧媽有動作了！

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面