立院三讀產創條例　投資抵減上限拉高到20億、擴增天使投資人優惠

▲《產業創新條例》修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（18日）三讀民進黨、民眾黨團提案《產業創新條例》修正草案，投資抵減項目增加AI及節能減碳，投資抵減上限金額從10億提高到20億元，智慧機械5G投資抵減延長至2029年底，個人投資新創租稅優惠部分，將新創事業適用年限由設立未滿2年放寬至5年。針對天使投資人投資新創享有租稅優惠部分，新創事業適用年限為5年，投資門檻為50萬元；若投入的產業範圍屬於國家重點發展業者，每年可減除總額上限為500萬元。

此次修法從「AI及節能減碳納入投資抵減」、「增加新創募資機會」、「避免關鍵技術外流」三大面向修正，共增修9條條文。經濟部表示，近來國際經濟情勢變化快速，尤其面對人工智慧、淨零排放等趨勢，本次產創條例第10條之1擴大投資抵減適用範圍並延長施行。

此次修法包含三重點：一、AI及節能減碳納入投資抵減：產創條例第10條之1除保留智慧機械項目並調整智慧技術元素、現行5G系統及資安項目外，本次增列人工智慧及節能減碳項目，鼓勵產業導入人工智慧與雲端運算等數位技術，提升企業應變能力，以及加速提升產業減碳效率，並配合適用範圍擴大，申請適用金額上限由現行新台幣10億元提高至20億元，施行期間自114年1月1日起至118年12月31日止。

二、增加新創募資機會：產創條例第23條之1，將有限合夥創投事業實收出資額門檻由現行3億元調降為1.5億元，促進更多有限合夥創投事業投資新創事業，並提高第3年度起投資新創事業的金額或比率，讓資金能及早投入新創事業。

另產創條例第23條之2將高風險新創事業設立年限由未滿2年放寬至未滿5年，投資金額門檻由100萬元調降為50萬元，高風險新創事業公司如屬國家重點發展產業者，個人所得减除金額由300萬元提高至500萬元，以加速引導更多資金挹注新創事業。

三、避免關鍵技術外流：產創條例第22條修正公司從事國外投資於特定國家或地區、涉及特定產業或技術、達一定金額以上者，應事前向中央主管機關申請核准，另增訂第67之3明定公司未申請核准實行投資者，處5萬元以上100萬元以下定。

針對天使投資人投資新創享有租稅優惠部分，三讀條文明訂，新創事業適用年限為5年，投資門檻為50萬元；若投入的產業範圍屬於國家重點發展業者，每年可減除總額上限為500萬元。也增訂緩課股票轉讓憑單申報期間遇連續3日以上國定假日者延長5日規定，及未依規定列單申報之處罰對象及罰則。

另外，過往違反投資規定並無罰則，此次三讀條文規定，若違反第22條第1項，包括投資於特定國家或地區、涉及特定產業或技術等，處5萬元以上100萬元以下罰鍰，並得令其限期改正，屆期者，得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。未履行第22條第3項，包括影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，及未依相關規定改正者，得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

經濟部表示，至於外界關心各修正條文的子辦法草擬方向，經濟部將會同財政部月內完成租稅優惠條文子辦法訂定，包括第10條之1增加的AI及食用範圍、第23條之1投資新創事業相關規定、第23條之2國家產業適用範圍等事項，將蒐集產業界意見及聽取產官學研專家意見來訂定。

經濟部指出，至於產創條例第22條特定國家或地區、產業或技術、金額等規定，亦將廣納社會意見，於子辦法訂定完備後，再公布施行產創條例第22條及第67條之3，以利企業對外投資有所依循。最後，感謝產業界在本次修法過程給予的肯定與寶貴意見，期藉本案之施行，鼓勵產業擴大投資及提升競爭力。後續子辦法及相關書表文件訂定完竣後，經濟部將舉辦說明會，讓產業界充分瞭解本修正案政策措施申請適用。