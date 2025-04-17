「妳涉嫌擄人勒贖案」詐團假拘票嚇人　台東婦險被騙400萬

▲婦人遇假冒檢警詐騙，台東金崙警及時攔阻救財產。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

面對層出不窮的假冒檢警詐騙手法，台東縣大武警分局再度成功阻詐！日前一名婦人因誤信詐騙集團所編造的刑事指控，差點將帳戶內400多萬元積蓄交付給詐騙集團，所幸在前往面交途中，突然起疑並前往金崙派出所求助，警方即時介入識破詐局，成功守住其財產安全。

據了解，受害婦人日前接獲自稱是「警察局偵查員」的詐騙來電，對方指稱其名下帳戶涉及擄人勒贖案，帳內有可疑不法金流，並要求她交出所有金融帳戶資料及現有存款，以供「檢警調查」。為營造真實性，詐騙集團甚至傳送偽造的服務證件及拘票影本，令婦人感到極度驚慌，差點依指示前往指定地點交付帳戶資料與財物。

幸好，婦人在前往與詐騙集團約定會面途中，憶起近年詐騙新聞報導中的手法與情節類似，趕緊走進金崙派出所尋求協助。值班警員陳政宏與酋阿爾‧巴答拉戈立刻接待並詳加了解案情，並藉由「165打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）的相關案例佐證，向婦人詳細說明詐騙集團慣用的威嚇手法。

警方指出，真正的檢警單位不會透過電話辦案，更不會要求民眾交出個人金融資料，也絕不會以「偵查不公開」為由禁止民眾對外求助。婦人聽聞後如夢初醒，才驚覺自己險些落入詐騙陷阱。

大武分局分局長莊于瑩強調，詐騙手法日益翻新，尤其假冒檢警的詐騙案件近期頻傳，民眾若接獲來電聲稱涉案，切勿驚慌失措，應冷靜求證。遇有疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，或直接前往鄰近派出所詢問，以保障自身財產安全。

警方也呼籲，若家中有年長長輩或金融存款者，家人應主動分享反詐騙資訊，提高警覺，攜手守護血汗錢不被騙走。