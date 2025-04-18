國民黨北檢前非法陳抗遭警7度舉牌　劉世芳：依法全移送地檢署偵辦

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告昨日遭約談，今（18日）凌晨遭檢調聲押禁見，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安率黨公職及支持者17日夜衝北檢抗議，由於法院是集會禁制區，該活動未獲申請核准，遭警方7次舉牌。對此，內政部長劉世芳今（18日）受訪時表示，全部依照集會遊行法移送由地檢署來偵辦。

立法院今日召開院，持績進行行政院長施政報告並質詢，內政部長劉世芳會前接受媒體聯訪。對於國民黨昨夜衝北檢，劉世芳表示，朱立倫黨主席發動到北檢抗議，有要求警政署跟台北市警局按照集會遊行法要嚴正執法。

劉世芳透露，昨天到今天清晨為止，了解中正一分局有按照規定舉牌抗議，會把所有跟集會遊行法相關，包括是否在禁制區以內，或者是有任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。

對於台北市長蔣萬安倒閣怎麼看呢？劉世芳表示，尊重蔣萬安市長的說法，因為蔣市長有提到說他昨天是以個人身分來發言，所以還是尊重。

至於國民黨將於本月26日號召群眾上街抗議，是否擔心會有升高衝突的情事？劉世芳強調，各黨各派在台灣的大街小巷有做任何的活動的時候，希望能夠按照警政署所律定的相關規定辦理，警方會全力執法，也呼籲，如果要訴求各種不同的政治、社會理念，希望都能夠和平落幕，和平落幕才能表達各位對社會大眾的一個訴求。