台大傑出校友蔣仲燾慷慨捐5,000萬給東海大學　設「種桃育才基金」

▲蔣仲燾董事長希望這筆基金能支持藝術中心修繕、推動博雅教育等規劃，並為東海邁向「全人教育」與「人文×AI」共融的未來盡一份心力。（圖／東海大學提供）

生活中心／綜合報導

國立台灣大學傑出校友、天源義記機械（TYC）董事長蔣仲燾，11日於TYC創立70週年慶典上，宣布個人捐贈新台幣5,000萬元予東海大學，設立「東海大學種桃育才基金」。這筆基金將用於推動藝術中心修繕、博雅教育與「人文×AI」融合計畫，展現企業家對教育的深切關懷與社會回饋的實踐力。

雖非東海校友，蔣仲燾董事長卻以實際行動為高等教育注入動能。他在致詞中提到，自己在工業領域耕耘近60年，始終深信教育能改變命運。他回憶年輕時赴美留學的經歷，「是在那段時間，才真正體悟教育的深度與價值」。這份體悟也成為他晚年投注於教育公益的重要動機。

東海大學校長張國恩表示，蔣董事長的善舉不僅是財務上的實質幫助，更是價值上的強力肯定，「一位非校友企業家願意捐出鉅款，正是對東海教育理念的高度共鳴與信任」。校方將依其意願，專款專用於藝術教育推展與教育環境升級，積極落實「全人教育」與永續發展願景。

蔣仲燾也於致詞中分享個人哲學。他以「外圓內方」的古銅錢比喻人生態度，強調在追求事業實利之餘，更應保有人文關懷。他指出，當年台中僅有東海一所大學，東海大學自創校以來即推行博雅教育，其重視人文精神至今仍令人敬佩。

值得一提的是，蔣董事長的女兒、現任TYC總經理蔣惠咸，畢業於哥倫比亞大學，她在致詞中引用孫中山名言：「聰明才智越大者，當服千萬人之務，造千萬人之福」，盛讚父親不僅在事業上成就斐然，更是家庭與社會的榜樣。

東海大學董事長吳清邁則表示，蔣仲燾董事長的捐贈為70週年校慶增添意義，也是近年非校友最大筆的個人捐款，「這不僅是資源的挹注，更是一種價值的肯定與傳承」。校方也特別感謝前董事長楊濬中與副校長詹家昌的牽線，促成這樁歷史性的合作。

TYC自1954年創立以來，已成為台灣鏈條產業的隱形冠軍，產品行銷全球30多國，合作對象包含台北捷運、環法自行車、與美國農機品牌強鹿（John Deere）等。蔣仲燾自美返台後接掌企業，融合西方管理與在地工藝，致力提升台灣製造業的全球競爭力。

如今，他以「種桃育才」為名設立基金，象徵以教育為起點，種下未來無限的希望之樹。