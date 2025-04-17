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鏈條產業隱形冠軍TYC老董蔣仲燾　慨捐5千萬設東海大學種桃育才基金

▲▼國立台灣大學傑出校友蔣仲燾董事長，慷慨捐贈新台幣伍仟萬元給東海大學，作為支持教育發展之用。（圖／東海大學提供）

▲▼蔣仲燾慷慨捐贈新台幣伍仟萬元給東海大學，作為支持教育發展之用。（圖／東海大學提供）

本報訊

天源義記機械股份有限公司（TYC）董事長蔣仲燾，日前在公司70週年慶典上慷慨捐贈新台幣伍仟萬元給東海大學，並設立「東海大學種桃育才基金」。他表示，自己在TYC這個俗稱「黑手」的工業領域中，兢兢業業工作59年，多年來始終深信教育的力量，未來也期望能有更多時間和能力投入公益，於教育事業上貢獻一份心力。

東海大學表示，即將迎接70週年校慶的基督教東海大學，與同樣創立滿70週年的TYC 企業歷史交織，蔣仲燾董事長這筆私人捐款也成為東海近年來非校友捐款中極具代表性的一筆，不僅金額可觀，更展現一位非東海校友對教育的無私支持與共鳴，在70週年之際，也為雙方的里程碑添上深厚意義。

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東海大學董事長吳清邁和張國恩校長，也皆對此表示高度感佩，並強調蔣仲燾董事長拋磚引玉的精神，是企業回饋社會、實踐興學使命的最佳典範，校方將依照蔣董事長意願，善用「東海大學種桃育才基金」，支持藝術中心修繕、博雅教育推動，落實永續與人文共融的東海藍圖，培育更多優秀人才迎向未來。

東海大學校長張國恩更表示，特別感謝楊濬中前董事長與詹家昌副校長協助牽線，促成這樁歷史性捐贈，因為蔣仲燾董事長雖非校友，卻以伍仟萬元實現其興學初心，「他的善舉不僅對本校財務與教育改革提供強力支持，更象徵一位企業家對教育價值的深刻認同與真摯回饋。」

▲▼國立台灣大學傑出校友蔣仲燾董事長，慷慨捐贈新台幣伍仟萬元給東海大學，作為支持教育發展之用。（圖／東海大學提供）

蔣仲燾董事長於慶典中，也分享了古代銅錢「外圓內方」的人生哲學。他坦言，年輕時做決定多以實利為考量，無論是選擇系所或職涯走向皆以前途為重，但他始終認同人文與藝術對社會的長遠價值。

蔣仲燾指出，當年考上台大時，台中僅有東海一所大學，而東海所倡導的博雅教育與人文精神，至今依然令人敬重。他希望這筆基金能用於支持藝術中心修繕計畫、推動博雅教育與相關規劃，並為東海邁向「全人教育」與「人文×AI」共融的未來盡一份心力。

東海大學表示，蔣仲燾董事長雖非東海校友，但他對教育有著深厚熱忱。他畢業於台中一中、台大經濟系，赴美取得UCLA經濟碩士學位，返國後接手家族事業。他融合西方管理精神與在地製造底蘊，將TYC從傳統工廠打造為台灣鏈條產業的隱形冠軍，產品行銷全球三十多國，合作對象包含台北捷運、環法自行車與強鹿（John Deere）農機品牌等。

蔣仲燾回憶，他是在美國求學期間才真正體悟教育的深度，也是在那時學會如何從一名青年成長為有擔當的大人。返國後，他不僅深耕實業，更在公司內部實踐「教育者」角色，與員工教學相長，播下知識與價值的種子。他也曾希望將所學回饋學界，應徵靜宜英專教職未果，成為心中小小遺憾，如今以行動實踐對教育的承諾。

他的女兒、現任TYC總經理蔣惠咸亦為哥倫比亞大學高材生，她表示父親的謙遜與學識始終是家庭的典範。她引用孫中山名言：「聰明才智越大者，當服千萬人之務，造千萬人之福」，讚許父親對家庭與社會的奉獻精神，並透露父親兩年前卸任總經理後便投入更多時間，將心力投注於教育推廣，種下「種桃育才」的種子。

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關鍵字：

蔣仲燾東海大學TYC鏈條產業

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