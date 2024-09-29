東海女大生追思會現場曝　校方頒畢業證書…回顧身影師生淚崩

▲東海林姓女大生遭巨業客運撞死，校方今天為其舉辦追思會，會中頒給女大生榮譽畢業證書，由其母代為收下。（圖／記者鄧木卿攝）



記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

東海大學會計系3年級林姓女大生日前與同社團同學出遊，遭巨業客運司機輾斃。校方今天為林珮語舉辦追思會，會中東海校方頒發榮譽畢業證書給林女，也播放林生前照片、影片，讓師生親友看了頻頻拭淚、哽咽，場面相當哀戚。林女母親受訪表示，感謝校方、師生的協助，還有親朋好友、社會大眾的關心。

林姓女大生個性活潑、沉穩，入學三年，年年拿到獎助學金，校方看好，林女未來會是優秀會計師，但令人心痛的是，還沒開始實習的她竟發生意外，人生就此停在大學三年級，系方也替她申請「榮譽畢業證書」，並在今天在追思會上頒給林女，由林女母親代為接收。

▲追思會上也播放林女生前照片及影片，眾人回想她過去純真的笑容頻頻拭淚。（圖／記者鄧木卿攝）



林女不僅功課優異，因為喜愛韓國女團，也曾任韓國舞蹈社的社長，在校內人緣極佳。今天在追思會上，社團同學也演出一段舞蹈獻給林女。

▲東海大學頒給林女榮譽畢業證書。（圖／記者鄧木卿攝）



9月22日晚間，林姓女大生和另一名法律系學姊跨越行人穿越道時，遭綠燈左轉的巨業客運305號公車撞上，林女傷重不治。東海大學校方第一時間得知消息，發出聲明怒轟巨業客運。

車禍當下第一時間林女僅受輕傷，施姓司機下車查看後，不明原因竟又上車發動車子將林女輾過，導致林女當場死亡，全案依過失致死偵辦。此外，事發之後，肇事的施姓司機遭爆過往也曾開公車撞死女騎士。