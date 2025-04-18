蔣萬安提倒閣「形塑群龍之首人設」　媒體人：不想跟朱立倫一樣倒下

▲媒體人羅旺哲。（資料照／記者謝盛帆攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨在罷免綠委的行動中，頻傳幽靈連署，檢調連日大動作展開偵查，然而，台北市長蔣萬安昨日在聲援遭北檢調查的黨工時拋出「倒閣」議題，引發朝野關注與熱議。對此，北市府前發言人、媒體人羅旺哲今（18日）在社群平台發文表示，蔣萬安看的不是這一局大罷免案，而是要幫自己重塑「蔣萬安單挑民進黨」的政治氛圍，成為「群龍之首」的人設，同時，讓自己不要跟朱立倫一樣倒下去。

羅旺哲提及，目前看起來，如過真的推倒閣，民進黨看起來沒在怕，反倒是藍營之間，有不同聲音，像是桃園市議員詹江村點出的困境，還有國民黨主席朱立倫對倒閣案的回應，明顯看得出來，藍營是有些矛盾。

此外，民眾黨主席黃國昌被問到倒閣時說，「要就總統一起選」，羅旺哲認為，這意思很清楚，民眾黨知道自己的劣勢，但也清楚不能被議題牽著走，所以要玩就玩大的感覺，言下之意，其實同樣對倒閣議題有些保留。

至於，蔣萬安為何要提倒閣？羅旺哲點出，很簡單，蔣萬安看的不是這一局大罷免案，而是要幫自己「重塑人設」。羅旺哲說，前幾天藍委徐巧芯接受專訪時說，藍營目前讓人感覺群龍無首，點出目前藍營困境。

羅旺哲分析，對蔣萬安來說，從共諜議題，一路到現在，蔣萬安看到的是黨中央太軟、支持者氣憤且無奈，如果這時再繼續歲月靜好下去，別說能替國民黨守住多少北市藍委，連自己2026之路，都岌岌可危。

羅旺哲進一步說明，蔣萬安的戰略看起來是，倒閣案會不會成功是一回事，衝北檢會不會帶頭違法？這對蔣萬安來說也不重要，反正蔣萬安既不是藍委，也不是國民黨主席。

羅旺哲直指，蔣萬安現在要的是，拉高自己在藍營支持者中的聲量，不要跟朱立倫一樣倒下去，形塑出「蔣萬安單挑民進黨」的政治氛圍，成為「群龍的首」，蔣萬安近日翻了幾次桌，讓藍營支持者一吐鳥氣，對蔣萬安刮目相看，直接跟朱立倫高下立判。

不過，羅旺哲提醒，蔣萬安這樣衝，有褒有貶，雖然對部分藍營支持者來說當然振奮，但多少仍伴隨政治風險，最後，他判斷，綠營接下來會開始轉向猛攻蔣萬安，等於宣告2026提前開打，後續會產生什麼效應，讓子彈再飛一會兒，繼續看下去。