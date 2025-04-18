　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安提倒閣「形塑群龍之首人設」　媒體人：不想跟朱立倫一樣倒下

▲媒體人羅旺哲。（資料照／記者謝盛帆攝）

▲媒體人羅旺哲。（資料照／記者謝盛帆攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨在罷免綠委的行動中，頻傳幽靈連署，檢調連日大動作展開偵查，然而，台北市長蔣萬安昨日在聲援遭北檢調查的黨工時拋出「倒閣」議題，引發朝野關注與熱議。對此，北市府前發言人、媒體人羅旺哲今（18日）在社群平台發文表示，蔣萬安看的不是這一局大罷免案，而是要幫自己重塑「蔣萬安單挑民進黨」的政治氛圍，成為「群龍之首」的人設，同時，讓自己不要跟朱立倫一樣倒下去。

羅旺哲提及，目前看起來，如過真的推倒閣，民進黨看起來沒在怕，反倒是藍營之間，有不同聲音，像是桃園市議員詹江村點出的困境，還有國民黨主席朱立倫對倒閣案的回應，明顯看得出來，藍營是有些矛盾。

此外，民眾黨主席黃國昌被問到倒閣時說，「要就總統一起選」，羅旺哲認為，這意思很清楚，民眾黨知道自己的劣勢，但也清楚不能被議題牽著走，所以要玩就玩大的感覺，言下之意，其實同樣對倒閣議題有些保留。

至於，蔣萬安為何要提倒閣？羅旺哲點出，很簡單，蔣萬安看的不是這一局大罷免案，而是要幫自己「重塑人設」。羅旺哲說，前幾天藍委徐巧芯接受專訪時說，藍營目前讓人感覺群龍無首，點出目前藍營困境。

羅旺哲分析，對蔣萬安來說，從共諜議題，一路到現在，蔣萬安看到的是黨中央太軟、支持者氣憤且無奈，如果這時再繼續歲月靜好下去，別說能替國民黨守住多少北市藍委，連自己2026之路，都岌岌可危。

羅旺哲進一步說明，蔣萬安的戰略看起來是，倒閣案會不會成功是一回事，衝北檢會不會帶頭違法？這對蔣萬安來說也不重要，反正蔣萬安既不是藍委，也不是國民黨主席。

羅旺哲直指，蔣萬安現在要的是，拉高自己在藍營支持者中的聲量，不要跟朱立倫一樣倒下去，形塑出「蔣萬安單挑民進黨」的政治氛圍，成為「群龍的首」，蔣萬安近日翻了幾次桌，讓藍營支持者一吐鳥氣，對蔣萬安刮目相看，直接跟朱立倫高下立判。

不過，羅旺哲提醒，蔣萬安這樣衝，有褒有貶，雖然對部分藍營支持者來說當然振奮，但多少仍伴隨政治風險，最後，他判斷，綠營接下來會開始轉向猛攻蔣萬安，等於宣告2026提前開打，後續會產生什麼效應，讓子彈再飛一會兒，繼續看下去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金鐘影后上架「吉卜力AI貼圖」爆侵權！　急道歉撤下
性侵殺害馬國女大生3度判死又撤銷！　家屬哀鳴
快訊／屏東議會墜樓！　男倒臥中庭亡
美軍空襲「葉門石油港」38死102傷！　火光衝天畫面曝
借錢開槓桿買股　川普一搞「慘賠2400萬」對帳單曝：畢業了
演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了
「川習關稅戰」誰勝出？　專家給答案
韓辣模直播一半出事！　「24秒激情畫面流出」網傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

中正一分局要傳喚朱立倫等3人　國民黨嗆：民進黨要移送就移送

美跨黨派國會議員訪台　林佳龍：「台美聯合艦隊」模式強化合作

蔣萬安北檢外聲援抗議　民進黨議員齊批挺違法：應向警察道歉

蔣萬安提倒閣「形塑群龍之首人設」　媒體人：不想跟朱立倫一樣倒下

號召藍營北檢抗議遭送辦　謝龍介喊自首： 衝撞獨裁政府我認！

民眾黨團提重啟核三、國內移轉投票法制化公投　兩案逕付二讀

基隆檢調查罷藍幽靈連署　林沛祥發4聲明：調查該一視同仁

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

中正一分局要傳喚朱立倫等3人　國民黨嗆：民進黨要移送就移送

美跨黨派國會議員訪台　林佳龍：「台美聯合艦隊」模式強化合作

蔣萬安北檢外聲援抗議　民進黨議員齊批挺違法：應向警察道歉

蔣萬安提倒閣「形塑群龍之首人設」　媒體人：不想跟朱立倫一樣倒下

號召藍營北檢抗議遭送辦　謝龍介喊自首： 衝撞獨裁政府我認！

民眾黨團提重啟核三、國內移轉投票法制化公投　兩案逕付二讀

基隆檢調查罷藍幽靈連署　林沛祥發4聲明：調查該一視同仁

長榮航空今首航神戶「來回票1.1萬元起」　每周143班飛日

桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

金門染黃出人命！正妹士官長退伍當傳播妹　酒瓶爆頭打死酒客

山豬離世1年！「模仿蛋黃哥」影片勾網懷念…香蕉揭他私下一面

囂張車手假冒刑警「帶刀收款」　真警察一招「大外割」逮人

天后闆妹年度業績再創高峰！寵員工「包機帶百人」豪遊釜山

長榮航再增新航點！今首航神戶航線　每周143班飛往日本

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

又是高雄！頂流才子LAUV宣布「二度港都開唱」　TWICE也欽點合作

領航猿終於要回冠軍賽主場優勢　卡米諾斯：這件事沒有贏家

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

政治熱門新聞

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

批蔣萬安喊倒閣「總統還是賴清德」　陳揮文點3誤判：忘了自己是誰

死亡連署只辦藍？石明謹曝關鍵原因

綠營罷韓不起訴　盧秀燕：為何如今變重罰

國民黨聚北檢抗議　韓：黑暗的時代

羅智強遭扇子打耳光！判賠結果出爐　邱議瑩判賠20萬

罷吳思瑤召集人賴苡任踩交保紅線遭制止　美女律師身份底起曝光

國民黨北檢前非法陳抗遭警7度舉牌　劉世芳：全送地檢署

19名國人持中國身分證遭除戶

倒閣是「送民進黨選輸翻桌機會」　黃國昌：最好是總統立委一起重選

支持倒閣？　白委：待內部討論

「台北市長為難台北警察」　綠批藍踐踏法治：創地方自治嚴重惡例

蔣萬安喊倒閣！　綠營酸錯過時機了：先問問傅崐萁跟黃國昌吧

倒閣一定解散國會？　綠委反擊：要不要改選是我們和罷團決定

更多熱門

相關新聞

蔣萬安北檢外聲援抗議　民進黨議員齊批挺違法：應向警察道歉

蔣萬安北檢外聲援抗議　民進黨議員齊批挺違法：應向警察道歉

國民黨公職昨在黨主席朱立倫的號召下，赴北檢集結，台北市長蔣萬安甚至現場喊出倒閣。儘管蔣萬安自稱是以市民身份出席，但仍引發民進黨議員批評，質疑蔣帶頭違法亂紀、為難基層員警，事後更毫無悔意，在保護市民跟保護國民黨之間選擇了保護國民黨，顯然已經滿腦子政治鬥爭。

號召藍營北檢抗議遭送辦　謝龍介喊自首： 衝撞獨裁政府我認！

號召藍營北檢抗議遭送辦　謝龍介喊自首： 衝撞獨裁政府我認！

政治入侵校園　賴清德與川普有志一同

政治入侵校園　賴清德與川普有志一同

劉世芳稱藍營抗議全送偵辦　陳智菡轟是想嚇唬誰：把街頭還給人民

劉世芳稱藍營抗議全送偵辦　陳智菡轟是想嚇唬誰：把街頭還給人民

蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

關鍵字：

＃大罷免朱立倫蔣萬安國民黨羅旺哲

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

家寧媽有動作了！

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面