號召藍營北檢抗議遭送辦　謝龍介喊自首： 衝撞獨裁政府我認！

▲國民黨主席朱立倫、立委謝龍介率群眾到北檢抗議。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨雙北多處黨部遭到搜索，國民黨17日號召群眾赴北檢抗議，由於法院是集會禁制區，該活動未獲核准，遭警方7次舉牌，內政部長劉世芳則稱，全部依照集會遊行法移送地檢署偵辦。對此，國民黨立委謝龍介今（18日）表示，「劉世芳說要把我移送，但不用那麼麻煩啦，我自首，衝撞獨裁政府，我認！反抗司法不公，我認！賴清德繼續鬥爭，大家以後街頭會常常見」。

警方指出，有關國民黨主席朱立倫、立委謝龍介以及發言人楊智伃等3人，於17日晚上6時，至台北地檢署前號召及主持違法集會，當天晚上就進行7次舉牌，也已報請北檢檢察官指揮偵辦，將儘速通知相關人等到案說明，並辦理移送。

對此，謝龍介表示，「劉世芳說要把我移送，台北市警局證實。但不用那麼麻煩啦，我自首」。

謝龍介表示，「衝撞獨裁政府，我認！反抗司法不公，我認！帶領人民起義，我認！保護受迫同志，我認」！

謝龍介強調，「趕快傳，趕緊辦，賴清德繼續這樣鬥爭，大家以後街頭會常常見。你該怎麼辦，就怎麼辦，我也會繼續反抗暴政，該怎麼做，就怎麼做」。

▼謝龍介回應赴北檢抗議遭送辦。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）