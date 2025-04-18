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減輕弱勢生活壓力！花蓮發放物資券　每人最高1000元

▲▼花蓮縣政府為減輕弱勢民眾生活壓力發放物資劵，使用期限至今年10月31日止，逾期無效。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣政府為減輕弱勢民眾生活壓力發放物資劵，使用期限至今年10月31日止，逾期無效。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府114年度「幸福花蓮」生活物資券將於本月25日至30日於13鄉鎮市發放，符合資格者可領取5張面額200元的物資券，每人額度1,000元。本次物資券以幫助弱勢民眾減輕生活壓力。

縣府表示，針對114年3月31日前符合福利資格之有低收入戶、中低收入戶、領有身障補助之的輕度身障者、中度以上身障者及領中低收入老人生活津貼者，發放生活物資券。

縣長徐榛蔚重視每位縣民，致力於打造各項幸福措施，對於經濟弱勢民眾的福利支持更是不遺餘力，今年再提升物資券額度，讓民眾彈性運用自行購買需用品。去年與全聯、統冠、愛買、家樂福、農會超市及199合作，獲民眾良好反應，今年統一超商7-11也加入收受店家行列，全縣門市都能使用，民眾就近選購所需食品及生活必需品，更添便利性。活動將公告縣府FB臉書專頁及社會處官網 (https://sa.hl.gov.tw/)，請民眾多加留意。

▲▼花蓮縣政府為減輕弱勢民眾生活壓力發放物資劵，使用期限至今年10月31日止，逾期無效。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府社會處表示，物資券不可購買菸、酒及檳榔等商品，務必於114年10月31日前消費完畢，逾期未使用將不予兌換。因物資券屬有價證券，店家收受認券不認人，若有遺失或毀損不得補換發，請務必妥善保管。提醒民眾妥善運用福利資源，將物資券花在需要的用品上，提升生活品質，共同創造幸福美好的花蓮。

縣府提醒，收到通知書的民眾，請攜帶已蓋好私章之的領取通知單，並依公告之時間及地點前往領取。若未能於通知時間當日無法領取，可在領取日隔日起至114年5月29日，至戶籍所在之戶政事務所領取，逾期未領，不予補發。
 

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關鍵字：

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