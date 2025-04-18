賓客控吃婚宴食物中毒！70人吐瀉2人染諾羅　台糖長榮回應了

記者林東良／台南報導

台南市知名飯店台糖長榮酒店台南店，近日爆出疑似食物中毒事件，有民眾表示，3月9日在該飯店舉辦婚宴後，有約70位賓客陸續出現嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃症狀，就醫後部分人確診感染諾羅病毒，民眾質疑飯店衛生控管出現疏失，並指責處理方式「過於消極」，希望飯店補償。

▲台南市知名飯店「台糖長榮酒店台南店」近日爆出疑似食物中毒事件，有約70位賓客陸續出現嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃症狀。（圖／翻攝自台糖長榮酒店台南店官網）

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民眾指控，當日婚宴共有190位賓客，席開約20桌。婚禮結束後，親友們陸續回報出現腸胃不適症狀，至少有70人就醫，其中多人確診諾羅病毒，他的妻子在宴後食用打包的龍蝦後發病，懷疑與該餐點有關。

民眾表示，事後酒店方面雖有針對部分菜餚與廚師團隊進行送驗，但他認為處理不夠全面，因為宴席共有10道菜，卻只有6道送驗，而且是在事發一週後才進行，恐已錯失黃金檢測時機。此外，他質疑飯店並未針對當日外場臨時工進行檢驗，擔心疫情可能擴散來源被忽略，認為業者應免除婚宴費用，把經費拿來補償不適賓客。

對此，台糖長榮酒店台南店發出聲明稿回應指出，關於3月9日賓客在台糖長榮酒店參加喜宴後出現身體不適事件，根據台南市政府衛生局檢驗調查結果，酒店作業環境、衛生標準與廚師團隊檢體檢驗均合格。本酒店極為重視本次事件，在相關檢驗調查尚未出爐前，就成立緊急應變小組，主動聯繫及慰問當日其他賓客狀況，並同步設立顧客關懷專線：06-3373855，及進行飯店環境的整體清潔消毒；同時自3/11至今皆有積極聯繫賓客，並於後續協調中為表善意提出負擔醫療費用與慰問金和養生保養品致意。

▲台南衛生局副局長林碧芬表示，因已超過2日，無食餘可供送驗，無法確認是否為食物中毒。（圖／記者林東良翻攝）

台南市衛生局指出，有關媒體報導台南市飯店於3月初疑似有食物中毒案件，經查衛生局並未接獲醫療院所通報此案，衛生局於3月11日接獲民眾陳情反應後，隨即派員前往查核並追蹤就醫的兩名病患及採集人體檢體化驗，檢驗結果確為諾羅病毒。諾羅病毒除食品傳播外，也可透過接觸傳染。因已超過2日，故無食餘可供送驗。另依食品良好衛生規範準則就現場作業場所進行查核，查核結果符合規定，因現場已無食餘檢體，無法針對本案是否為食物中毒進行判定。

衛生局也再次呼籲民眾遵循以下「五要二不原則」來預防食物中毒：1.要洗手：調理食品前，手部要清潔，傷口要包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：處理生熟食應使用不同的器具，避免交叉污染。4.要澈底加熱：食品中心溫度應超過70℃。5.要低溫保存：食品應保存低於7℃，不宜放置於室溫下過久。6.不飲用山泉水。7.不食用不明的動植物。