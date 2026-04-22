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發芽馬鈴薯「每年恐報廢5千萬顆」　環境部：優先做堆肥

▲▼環境部長彭啓明表示，廢棄馬鈴薯屬農業廢棄物，可先做成生質能或堆肥，最差才會送到焚化爐。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部長彭啓明表示，廢棄馬鈴薯屬農業廢棄物，先做成生質能或堆肥。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

美國進口馬鈴薯議題持續延燒。立委邱鎮軍今（22日）指出，推估每年進口馬鈴薯因發芽而廢棄約5000多萬顆，但馬鈴薯屬含水率高，若全數焚化可能產生戴奧辛。環境部則表示，發芽馬鈴薯算農業廢棄物，權責單位為農業部，可做成生質能或堆肥，最差最差才會送到焚化爐。

台美對美國產「加工用」馬鈴薯另訂檢疫新規定，引發熱議。環境部長彭啓明今天上午出席立法院衛環委員會，國民黨籍立委邱鎮軍在質詢時表示，若以台灣每年進口約5億多顆馬鈴薯，再以發芽率10％估計，一年產生超過5000萬顆發芽馬鈴薯，相當於8217公噸的廢棄物，若以垃圾車運量來推估，每天大約要運5到6車。

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邱鎮軍進一步表示，上述廢棄的發芽馬鈴薯，推估會產生的抑芽劑化學殘留約246.5公斤，發芽馬鈴薯也含有龍葵鹼，推估潛在總量約164公斤，而且馬鈴薯含水率高，若送到焚化爐焚化恐怕會衍生戴奧辛，這些廢棄馬鈴薯到底算農業或事業廢棄物，環境部要如何處理。

彭啓明表示，廢棄的發芽馬鈴薯算是農業廢棄物，主責單位為農業部與衛福部主責，推估會先做生質能，或做肥料，最後才會焚燒。環境部化學署長蔡孟裕補充表示，農業部訂有農業廢棄物再利用管理辦法，廢棄馬鈴薯屬於植物殘渣，通常會優先再利用做成堆肥，毒素就會分解掉，最差最差才會送去焚化爐。

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