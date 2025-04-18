快訊／懷疑女友劈腿！苗栗家暴男雙刀挾持她　遭警連開2槍擊斃

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市今（18日）凌晨發生重大刑案，蔡姓男子持2把菜刀涉嫌挾持同居女友，警方抵達時喝令蔡棄刀時，蔡反而持刀逼近警員時，警方見情勢急迫，先開槍擊中左手掌，蔡繼續逼近時，警方再開第2槍時擊中左胸口，蔡男當場失去生命跡象，送醫搶救到凌晨2點仍宣告不治。苗栗地檢署今天相驗，檢方將釐清警方開槍時機是否得當。

▲苗栗縣頭份市今天凌晨發生家暴男持刀挾持女友，警方見情勢急迫開2槍，家暴男胸口中彈身亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

據指出，今天凌晨接獲頭份市信義路某民宅發生疑似家暴案，警方抵達時，發現蔡姓男子（49歲）跟同居的陳姓女友因感情糾紛，爭吵後蔡男涉嫌持2把菜刀，將陳女挾持到1樓時，獲報警員抵達現場、雙方對峙，女友稱蔡男喝酒後情緒失控，懷疑她移情別戀。

據指出，警員掏槍喝令蔡男：把刀丟下！但蔡男不聽從，反而繼續持刀逼近警員，警員眼見情勢緊迫，已危及執勤員警生命安全，先開第1槍擊中蔡男左手掌，詎料蔡男中彈後繼續走向前逼近警方，警方只能再開第2槍擊中蔡的左胸口，蔡此時應聲倒地，警方立刻撥打119求助。

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消防局說，頭份消防分隊救護人車抵達時，發現蔡姓男子呈現OHCA（無呼吸心跳）症狀，加上傷患身材壯碩，只能徒手CPR按壓搶救，患者送往頭份市為恭醫院急救，搶救凌晨2時許宣告不治。警方說，案發後呈報苗栗地檢署指揮偵辦和相驗，釐清警員開槍時機是否得當。

至於陳姓女友有遭刀子劃傷、臉部被毆打紅腫，送醫治療無大礙。