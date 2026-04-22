工程師棄「200萬年薪」轉職月領4萬　1原因不後悔

記者黃翊婷／綜合報導

一名IC廠工程師分享自己放棄年薪200萬的工作，轉換跑道追夢，目前的工作月薪為4萬元，卻讓他重新找回自我。文章公開之後，掀起網友們留言熱議，「這才是有靈魂的活著」、「現實就是要追夢前，錢的問題必須先處理」、「推，勇敢追夢」。

▲原PO放棄年薪200萬的工作，勇敢轉職追夢，心路歷程獲得網友讚賞。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

原PO棄高薪追夢不後悔

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原PO在網路論壇Dcard分享自己從年薪200萬的IC廠工程師，轉換跑道從事月薪4萬的編劇助理，薪水減少至原本的五分之一，卻重新找回了自己，沒有後悔；但他也奉勸想要追夢的年輕人，入行之前一定要先把該工作的真實情況搞清楚，然後好好存錢。

網友讚觀點

文章公開之後，引發不少網友共鳴，大家紛紛留言表示認同原PO的觀點，放手追夢之前必須有足夠的經濟支撐，「這才是有靈魂的活著」、「現實就是要追夢前，錢的問題必須先處理」、「推，勇敢追夢」、「很務實也很浪漫，你值得擁有現在的人生」、「我也是勇敢追夢，而且存了快1000W才離職」。

不過，也有一名網友留言分享，自己的情況和原PO相反，一開始工作選擇自己感興趣的行業，做了1、2年發現存不到錢，於是決定轉換跑道進入科技業，雖然心裡仍有夢想，但生活還是要過。

專家建議轉職前先問自己6個問題

究竟什麼時候適合轉職，該怎麼下決定才好？英國最大房地產公司的共同創辦人羅伯．摩爾建議先問自己6個問題，包含是否喜歡現在的事業、10年之後是否還會喜歡這個工作、如果遇上困難是否還會喜歡、是否已經具備足夠技巧與經驗、該事業是否有市場、公司是否能持續獲利。