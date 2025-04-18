破爛帆布蓋住一雙腿！民眾急報案「有屍體」　男：我只是喝醉了

▲▼吳姓居民喝醉了躺在路旁的破棚布下睡著了，民眾誤以為發現大體報警處理。（圖／記者李陳信得攝翻，下同)

記者李陳信得／台中報導

台中市和平警分局和平派出所值班員警，15日晚上8時50分許接獲民眾驚恐報案，指稱在和平區東關路三段巴新街附近，疑在一處偏僻巷道旁草叢中發現一具屍體，男屍穿著黑色布，其餘身體部位則被潮濕、破爛還發出腐臭味的帆布覆蓋，警方到場處理發現是一名男子躺在地上，男子被叫醒後急喊「我喝醉了走不到家，加上天氣冷，才躲在破帆布下睡著了」。





警方接獲報案後，立即派員前往現場查看。由於事發地點位處偏僻、光線昏暗，加上帆布上方未見動靜，確實讓人感到疑似命案現場。員警小心接近後，多次呼喊覆蓋物下方人士，終於獲得微弱反應，經進一步確認，發現是一名42歲的吳姓男子，因酒後不勝酒力隨意倒臥在雜物堆中，並就地取用路旁棄置之帆布覆蓋身體保暖。

員警見吳男雖意識模糊但生命跡象正常且未有外傷，進一步確認其身份與住所。考量和平區地處山區，夜間氣溫偏低，易發生失溫情形，熱心員警遂主動協助將其護送返家休息，避免憾事發生，展現警方積極作為與對民眾生命安全的高度重視。





和平警分局表示，感謝熱心民眾發現異狀即時通報，讓警方能即時處置，避免可能發生的生命危險。警方也呼籲民眾，飲酒應適量，切勿隨意倒臥戶外，以免因失溫或其他突發狀況造成生命危害。警方將持續秉持為民服務精神，守護社區安全與民眾福祉。