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做2年離職！她面試遭「1句話」洗臉：不只一間公司這樣

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO面試屢碰壁。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文抱怨，自己第一份工作做了兩年後決定轉換跑道，沒想到在面試第二份工作時，卻頻頻遭「洗臉」，質疑她為何不撐滿三年，甚至被貼上「年輕人不穩定」的標籤，年資沒滿三年真的那麼不被看好嗎？貼文曝光後，引起討論。

未滿3年成硬傷？

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這名女網友在Dcard上，以「年資沒滿3年換工作不好嗎」為標題發文。原PO表示，自己大學畢業後的第一份工作做了兩年，近期開始面試新工作。沒想到在面試過程中，竟被面試官無情洗臉，質問她為什麼不再多做一年、湊滿三年，對方甚至搬出老一輩的標準來比較，直言以前的人最起碼都會做滿三年才會換工作。

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

她嘆：觀念何時改

原PO接著透露，自己已經遇到不只一間公司這樣洗臉，面試官甚至還會藉機酸言酸語，質疑年輕人是不是很不穩定。她無奈表示，若是在小公司遇到這種情況就算了，沒想到連上市、上櫃公司都抱持著同樣的觀念，讓她感到相當傻眼與不解，這些老闆跟人資何時才能改掉這種觀念？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「滿一年就不錯了，有聽過幹半天一天直接消失的，那麼喜歡老人，怎麼不去招聘老人？重點是對方這態度，快逃吧，感覺是裡面風氣如此」、「應該說你遇到的面試官觀念太舊了」、「有時候年資很久的也不是公司多好，只是腳麻走不動了」。也有網友建議，「待5年無法言之有物，那也沒用，你可以說待2年已經很上手，看到3～5年不會有大成長，問對方覺得自己還有哪些職能沒有掌握到」。

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