別讓「不擦粉底」變邋遢！熟齡底妝掌握局部修飾　畫出減齡透明感

▲比起全臉厚重遮瑕，熟齡女性更建議針對眼周、鼻翼等局部暗沉進行修飾，以此保留肌膚原生光澤，打造充滿「透明感」的高級妝效。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

許多熟齡女性為了減輕肌膚負擔、追求自然妝感而選擇「偽素顏」不擦粉底，卻常苦惱為何看起來不夠精緻出眾。日本網站《Beauty to tokyo》文章中提到，原本追求輕盈的無粉底妝容，若缺乏正確修飾，反而容易給人「完全沒打理」的邋遢印象。現代感底妝的關鍵在於「不過度執著於不擦粉底」，而是採取「局部修飾」的策略，在自然與體面之間取得完美平衡。

「完全不塗粉底」可能是氣色不佳的主因

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許多人在保養程序結束後，就直接結束底妝步驟。雖然完全不疊加產品確實輕薄，但肌膚原有的膚色不均、暗沉也會暴露無遺，導致全臉輪廓模糊，甚至散發疲憊感。原本想追求自然，結果卻往往淪為「沒精氣神」的視覺效果。

關鍵在於「局部修飾」：細節決定整體印象

若想畫出具有現代感的妝容，重點不在於全臉遮瑕，而是「只在需要的地方修飾」。例如：針對眼周暗沉或鼻翼泛紅，局部點上遮瑕膏並輕輕拍開。光是處理好這些細節，就能讓整張臉的輪廓立刻變得立體有神。

採取「整體輕盈、局部重點遮瑕」的做法，既能保有肌膚的通透感，又能同時兼顧整潔度。

「妝前乳」是底妝的最佳基底

對於不想擦粉底的人來說，「善用妝前乳」是不可或缺的觀念。選擇具有修正膚色或增加光澤感的妝前乳，即使不疊加粉底液，也能有效調整肌膚質感。並非「什麼都不擦」，而是「薄薄地打底修飾」，這道簡單的手續正是決定妝感精緻度的勝負關鍵。

熟齡女性的底妝關鍵在於「適度修補」而非「完全不做」。不過度糾結於是否擦了粉底，而是根據當下的肌膚狀態微調，才能打造出自然又時髦的自信妝容。建議從留意「哪些部位尚未修飾」開始，重新檢視自己的底妝習慣。