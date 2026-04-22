妻預產期還有6個月　一堆月中都額滿「被嫌太晚訂」！他：少子化？

▲準爸爸抱怨月中超難訂。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣出生率持續下探，統計去年新生兒數再創新低，僅10.7萬人，少子化儼然已成為國安危機，不過一名爸爸表示，老婆目前懷孕3個月，最近找月子中心找到懷疑人生，距離預產期還有半年，但很多月子中心都已額滿，打了很多電話都被打槍，甚至還被說「太晚問了」，讓他很震驚。

預產期還有半年 現在才訂月中「已經太晚」



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「生育率一直在跌，但月子中心怎麼還是這麼難訂？搶月子中心搶到懷疑人生」，一名爸爸在Dcard發文，妻子預產期約在10月底，距離現在還有6個多月，本來想說月子中心不急，但幾通電話打下來才發現，熱門時段幾乎都已開始排隊。

月子中心的接待人員表示，若預產期落在9到10月，現在才詢問已經「有點晚」。他驚呼，「什麼叫有點晚？我老婆才剛做完第一次大產檢欸」，雖然最後還是有訂到月子中心，但能選的房型也不多了。

「沒人要生，但我搶月子中心搶到懷疑人生」，他認為，現在坐月子的觀念和過去不同，以前都是長輩在家照顧，但現在人更傾向去住月子中心，加上這幾年有不少間月中經營不下去而倒閉，「口碑好的那幾家就越來越集中，大家都往那邊擠」。他呼籲，有規劃要訂月中的人，別以為6個月還很早，最好早點詢問。

網友提醒保母、托嬰也要提早卡位



貼文一出，網友表示，「因為現在大家更看重月子中心，雖然生的人變少，但住月中比例增加」、「我兩胎的月中都是確認有心跳，拿到媽媽手冊就訂了！剩六個月確實是有點太晚了」。也有人提醒，「你現在也要問保母或是托嬰喔，不然排不上，這也是搶手的」、「托嬰也要問了，我媽做了很多年保姆，這幾年光介紹的就照顧不完了，現在雙薪家庭是主流，嬰幼兒照護的需求增加但是投入產業的人一直減少，不先訂真的訂不到」。