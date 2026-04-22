　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妻預產期還有6個月　一堆月中都額滿「被嫌太晚訂」！他：少子化？

▲新生兒黃疸若遲不消退，醫師提醒可能是膽汁鬱積症。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲準爸爸抱怨月中超難訂。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣出生率持續下探，統計去年新生兒數再創新低，僅10.7萬人，少子化儼然已成為國安危機，不過一名爸爸表示，老婆目前懷孕3個月，最近找月子中心找到懷疑人生，距離預產期還有半年，但很多月子中心都已額滿，打了很多電話都被打槍，甚至還被說「太晚問了」，讓他很震驚。

預產期還有半年　現在才訂月中「已經太晚」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「生育率一直在跌，但月子中心怎麼還是這麼難訂？搶月子中心搶到懷疑人生」，一名爸爸在Dcard發文，妻子預產期約在10月底，距離現在還有6個多月，本來想說月子中心不急，但幾通電話打下來才發現，熱門時段幾乎都已開始排隊。

月子中心的接待人員表示，若預產期落在9到10月，現在才詢問已經「有點晚」。他驚呼，「什麼叫有點晚？我老婆才剛做完第一次大產檢欸」，雖然最後還是有訂到月子中心，但能選的房型也不多了。

「沒人要生，但我搶月子中心搶到懷疑人生」，他認為，現在坐月子的觀念和過去不同，以前都是長輩在家照顧，但現在人更傾向去住月子中心，加上這幾年有不少間月中經營不下去而倒閉，「口碑好的那幾家就越來越集中，大家都往那邊擠」。他呼籲，有規劃要訂月中的人，別以為6個月還很早，最好早點詢問。

網友提醒保母、托嬰也要提早卡位

貼文一出，網友表示，「因為現在大家更看重月子中心，雖然生的人變少，但住月中比例增加」、「我兩胎的月中都是確認有心跳，拿到媽媽手冊就訂了！剩六個月確實是有點太晚了」。也有人提醒，「你現在也要問保母或是托嬰喔，不然排不上，這也是搶手的」、「托嬰也要問了，我媽做了很多年保姆，這幾年光介紹的就照顧不完了，現在雙薪家庭是主流，嬰幼兒照護的需求增加但是投入產業的人一直減少，不先訂真的訂不到」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
控衛福部長、疾管署長圖利高端　前立委判賠120萬！
獨／00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」慘被問爆
「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」　YTR預告吃美國發芽版：我敢吃
檢舉違停慘被冒名狂訂披薩！　竟是新北警幹的
Threads「抓龍蝦海獵人」溺斃！　曾遭網友咒：不會浮起來
BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台商看好斯洛伐克「機票價格飆漲3倍」　最高上看1萬歐元

皮克敏世界地球日「120片花瓣、加速器」免費拿！領取方式曝

發芽馬鈴薯「每年恐報廢5千萬顆」　環境部：優先做堆肥

妻預產期還有6個月　一堆月中都額滿「被嫌太晚訂」！他：少子化？

「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」知識YTR預告吃美國發芽版：我敢吃

別讓「不擦粉底」變邋遢！熟齡底妝掌握局部修飾　畫出減齡透明感

參加比賽奪金獲頒60萬獎金！老農津貼沒了　稻米達人崩潰

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

激瘦14公斤！MAMAMOO玟星靠「地瓜餐」甩肉成功　揭開女神變身3大自律秘訣

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

台商看好斯洛伐克「機票價格飆漲3倍」　最高上看1萬歐元

皮克敏世界地球日「120片花瓣、加速器」免費拿！領取方式曝

發芽馬鈴薯「每年恐報廢5千萬顆」　環境部：優先做堆肥

妻預產期還有6個月　一堆月中都額滿「被嫌太晚訂」！他：少子化？

「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」知識YTR預告吃美國發芽版：我敢吃

別讓「不擦粉底」變邋遢！熟齡底妝掌握局部修飾　畫出減齡透明感

參加比賽奪金獲頒60萬獎金！老農津貼沒了　稻米達人崩潰

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

激瘦14公斤！MAMAMOO玟星靠「地瓜餐」甩肉成功　揭開女神變身3大自律秘訣

塑膠之亂未解、放任有毒馬鈴薯　藍轟綠：只會做「選舉國家隊」

羅伯斯談道奇終結者替代方案　以「打撲克」比喻牛棚調度

歐盟指領空管理不應是政治手段　外交部致謝：中國損及區域飛航安全

國4神岡段3車追撞翻覆！2車頭爛毀3人傷　現場畫面曝光

大都會薪資111億居冠卻吞12連敗　終結者又砸鍋：不知道從哪開始

石棉瓦逾5400噸未清運！　陳亭妃質詢要求跨部會加速處理

中國阻撓賴清德出訪！陳冠廷：外交每受一分打壓　國防就多一倍投入

控衛福部長、疾管署長圖利高端疫苗　前立委李德維判賠120萬

台南市消防數位裝備「掛蛋」？　蔡宗豪轟：打火弟兄安全在哪裡

太空清晰可見！伊朗戰爭釀油污外洩　近億人飲水系統恐受波及

【真的是蟹囉^^】婚禮食材落跑！螃蟹逃一半被送回廚房

生活熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

做2年離職！她面試遭「1句話」洗臉

工程師棄「200萬年薪」轉職月領4萬　1原因不後悔

G級網紅路跑被炎上　Cheap：Threads暴戾之氣已超越PTT

鋒面明襲！　全台溼答答下3天

「三餐清淡」壞膽固醇卻飆高　醫：問題不在油

18歲罹大腸癌三期！醫揭「2症狀」是警訊

更多熱門

相關新聞

新北打造「從搖籃出發」守護網　展現少子女化抗跌韌性

新北打造「從搖籃出發」守護網　展現少子女化抗跌韌性

面對全國少子女化趨勢日益嚴峻，新北市政府民政局長林耀長今（1日）於市政會議進行「少子女化－從搖籃出發的安心守護網」專題簡報，從全球與國內人口趨勢切入，說明新北在人口結構轉變下所面臨的挑戰，並提出跨局處整合推動婚育友善政策的具體成果。

台灣2月新生兒數創新低　石崇良嘆：有對策「預算未審」無法推

台灣2月新生兒數創新低　石崇良嘆：有對策「預算未審」無法推

台南出生率六都墊底　謝龍介提補貼、婚育宅等3政策救少子化

台南出生率六都墊底　謝龍介提補貼、婚育宅等3政策救少子化

豐原某月子中心驚傳暴力案　老闆兒打傷櫃檯人員

豐原某月子中心驚傳暴力案　老闆兒打傷櫃檯人員

住月中30萬誰該出？他跟老婆提「我7妳3」被噴爆

住月中30萬誰該出？他跟老婆提「我7妳3」被噴爆

關鍵字：

標籤:少子化月子中心出生率預產期托嬰

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面