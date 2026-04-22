「三餐清淡」壞膽固醇卻飆高　醫：問題不在油

▲醫師說，現代人纖維不足，攝取量通常不到建議的一半。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症科醫師黃軒分享，很多人的血脂反而在「清淡飲食」之後更失控，問題不在「油」，而在你忽略的3件事，包括「精緻碳水」、「基因」、「纖維不足」。

黃軒在臉書分享衛教資訊提到，門診最常見的場景是「不吃炸物」、「不吃紅肉」、「三餐很清淡」，結果報告一出來，LDL（壞膽固醇）飆高。

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忽略3件事

黃軒指出，問題不在「油」，而在你忽略的3件事：

1、精緻碳水才是隱形推手



白飯、白麵包、甜飲會讓胰島素上升，刺激肝臟合成更多膽固醇。

2、基因決定你的底線

有些人天生就有家族性高膽固醇（Familial hypercholesterolemia），即使飲食再乾淨，膽固醇仍然偏高，這種情況需醫療介入。

3、纖維不足=少了一個排油系統

可溶性纖維（燕麥、豆類、蔬菜）可以幫助膽汁酸排出，等於把膽固醇「帶走」。但現代人攝取量，通常不到建議的一半。

飲食策略看這

黃軒表示，真正有效的飲食策略不是清淡，是結構：

早餐：高纖+蛋白（燕麥+優格）

午餐：好油+蔬菜（橄欖油+大量菜）

晚餐：低糖+控制澱粉（拳頭大小主食）