皮克敏世界地球日「120片花瓣、加速器」免費拿！領取方式曝

▲皮克敏。（圖／翻攝自皮克敏官網）



記者施怡妏／綜合報導

近期《Pikmin Bloom》（皮克敏）在台灣爆紅，掀起一股全民走出戶外、以步數換取遊戲成果的熱潮，今（22）日適逢世界地球日，《Pikmin Bloom》除了全球同步開跑的「Party Walk 種花活動」外，官方也加碼釋出促銷代碼，能領取限定花瓣與種花加速劑。

輸入指定代碼可換取獎勵

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《Pikmin Bloom》宣布，因應世界地球日推出促銷代碼活動，在皮克敏網路商店使用代碼「PWEARTH26」，可兌換限定組合包。組合包內含豌豆花瓣白、黃、紅、藍各30片，以及種花加速劑1個。

官方指出，這次優惠採全球同步方式進行，玩家只要在活動期間內完成輸入，就能把限定道具帶回遊戲中使用，作為地球日活動期間的額外資源。

▲世界地球日。（圖／翻攝自皮克敏官網）



世界地球日活動參加方式



此外，《Pikmin Bloom》也宣布，自台灣時間4月22日中午12時至4月27日下午4時，推出期間限定的世界地球日「Party Walk」活動，邀請全球玩家透過種花方式共同參與。官方表示，活動期間內玩家栽種的每一朵花，不分品種都會納入全球共同目標計算，這次並沒有特定花種限制，所有花朵類型都能列入累積總數。

全球累積種植10億株花朵，可獲得樹葉帽飾品皮克敏的大花苗；達20億株花朵，可獲得雪飾品皮克敏的大花苗，對象為藍色或白色皮克敏；累積至30億株花朵，則可獲得禮物貼紙（金色）飾品皮克敏，也就是白色皮克敏的大花苗。

官方也提醒，玩家必須透過指定連結或掃描QR Code，加入官方「Party Walk」活動，才能讓自己栽種的花朵順利計入全球共同目標。