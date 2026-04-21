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LINE「14款免費貼圖」限時下載！公主吃布丁、COCO BEACH

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（21）日未上架免費貼圖；不過，《ETtoday新聞雲》整理出一共14組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁下載請點

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