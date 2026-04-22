參加比賽奪金獲頒60萬獎金！老農津貼沒了　稻米達人崩潰

▲老農李啟元參加農業部全國賽勇奪金牌，竟被停發老農津貼。（圖／馬文君服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮68歲農民李啟元代表鎮農會參加農業部農糧署113年全國稻米達人選拔，勇奪非香米組金牌殊榮，並獲農業部及草屯鎮農會頒發60萬元獎勵金，卻因比賽獎金納入所得計算後，超出老農津貼排富門檻，於今年接獲勞保局通知老農津貼將停發一年，讓他錯愕並向立委馬文君陳情。

馬文君21日偕李啟元召開記者會，現場秀出其參賽得獎獎座和「金牌」台梗9號包裝米，李啟元表示務農已超過45年，更為此次參賽投入大量心力，從田間管理、栽培技術到品質提升皆精益求精，改善台梗9號米的口感與風味，才能在全國競爭中脫穎而出，未料這份努力與成就卻因獎勵金制度設計不周，反影響自身權益，直呼：「這到底是獎勵，還是懲罰？」

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馬文君認為，政府設置農業競賽與獎勵制度，原意是鼓勵農民精進技術、提升農產品品質，並樹立典範、帶動整體農業發展，但得獎獎金卻與老農津貼排富條款產生衝突，導致農民蒙受實質損失，顯然與政策初衷背道而馳；他接獲陳情後已召集農業部、勞動部勞工保險局、中區國稅局等相關部會協調，要求農業部正視制度矛盾，除應研議彌補本案農民所受損失，更應通盤檢討制度，將農業競賽獎勵金與老農津貼資格認定脫鉤，或以更合理方式處理，避免造成全國農民困擾。

馬文君指出，近日其國會辦公室收到農業部回函，但內容未提出具體補救方案，反要求農民提出113年度相關單據，作為農業收入扣除依據，但事件發生至今已逾兩年，農民臨時要回溯整理相關單據相當困難重重，也讓人質疑主管機關解決問題的誠意不足；他強調將持續督促農業部以個案方式妥善處理，彌補得獎農民損失，並儘速修正制度缺失，以免農民因擔心影響津貼而不敢參賽。

農業部農民輔導司長陳怡任隨後回應媒體提問，指出現行規定老農津貼請領門檻為農業外所得在50萬元以下，而李姓農民前年獎金收入即有60萬元，被財政部認列為個人非農業所得收入，因此老農津貼目前被停發1年，該司已和農業部農糧署共同研商予以協助。