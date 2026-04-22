激瘦14公斤！MAMAMOO玟星靠「地瓜餐」甩肉成功　揭開女神變身3大自律秘訣

▲MAMAMOO成員玟星靠地瓜飲食與高度自律，成功從60公斤瘦回46公斤，展現亮眼成果。圖為示意，非本人。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

天氣變熱，又到了要穿短袖、短褲露出肌膚的季節，許多人正在實行減重計畫，但常因生活忙碌或缺乏動力而難以持之以恆。日本網站《Beauty News Tokyo》文章中提到，韓國女團MAMAMOO成員玟星（Moonbyul）曾分享自己的「簡易瘦身法」，讓她成功從60公斤減至46公斤，足足甩掉14公斤。這套方法的核心在於建立易於堅持的習慣，玟星也大方公開她是如何透過飲食與生活規範，達成驚人的變身效果。



1、以地瓜為核心的飲食習慣

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地瓜富含膳食纖維且極具飽足感，玟星當時採取早、中、晚都攝取地瓜的策略。具體菜單包括：

早餐：2條地瓜＋牛奶

午餐：1條地瓜＋雞蛋＋麥片

晚餐：2條地瓜

透過這種積極攝取原形食物的方式，有效控制熱量並維持飽腹感。

2、減肥期間減少非必要外出

玟星在瘦身期間給自己訂下一個嚴格規矩：「盡可能不外出」。她解釋，與朋友聚會難免會一起吃飯或去咖啡廳，在歡樂的氣氛下很容易產生「減肥明天再說」的念頭。為了保持自律，她選擇暫時遠離誘惑，展現了極高的執行力。

3、穿厚衣服增加運動排汗量

運動是減重不可或缺的一環，身為偶像的玟星主要透過練舞來消耗熱量；特別的是，她在運動時會刻意穿上厚重的衣服，希望藉此提高體溫與排汗量，加強代謝成效。

瘦身成功後的玟星，整體氣色與外型都顯得更加亮眼、俐落，成為許多人的勵志榜樣。雖然每個人體質不同，不一定要完全照搬她的食譜，但參考她的心法並制定出一套適合自己、能長期執行的小規則，絕對是邁向成功減重的第一步。