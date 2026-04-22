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台商看好斯洛伐克「機票價格飆漲3倍」　最高上看1萬歐元

▲▼駐斯洛伐克代表李南陽。（圖／記者周湘芸攝）

▲駐斯洛伐克台北辦事處。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／布拉提斯拉瓦報導

台灣企業近年看準中東歐地區地理優勢，紛紛鎖定斯洛伐克為「向東擴張」的戰略地位。駐斯洛伐克代表李南陽指出，台灣在當地為僅次韓國的第二大投資國，目前往返台北機票更是供不應求，票價已上漲2、3倍，還有人喊破1萬歐元（約台幣37萬元）。

李南陽受訪表示，斯洛伐克對台灣是重要的經貿地點，台灣是當地僅次於韓國的第二大投資國，這裡不只具有工資低廉優勢，地點也位處歐洲心臟，運貨到俄羅斯、英國都是等距離，對企業營運具有益處，近年台商進駐越來越快，過去2、30年包括鴻海、台積電、友達都在此進駐。

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他指出，目前國籍航空包括長榮、華航都有直飛斯洛伐克，但需求持續成長，尤其戰爭以來，即便票價從2、3千歐元（約台幣7萬4千元至11萬元）漲到6千歐元（約台幣22萬元），還是供不應求，甚至有人願意出價到1萬歐元，票還是出不來，未來也有越來越多航空公司準備進駐。

▲▼駐斯洛伐克代表李南陽。（圖／記者周湘芸攝）

▲駐斯洛伐克代表李南陽。（圖／記者周湘芸攝）

李南陽表示，斯洛伐克從多瑙河往下連接匈牙利、羅馬尼亞再出黑海，對經濟及觀光都很重要，斯洛伐克也是「V4國家（匈牙利、波蘭、捷克、斯洛伐克）」中唯一加入歐元區的國家。他也說，斯洛伐克人非常喜歡運動，也非常適合騎自行車，我國自行車大廠巨大也在鄰近的匈牙利進行投資。

李南陽指出，斯洛伐克過去因為製造坦克、手槍等具有工業基礎，人均汽車產量為世界第一，德國、法國、英國車輛都在此製造，但當地近年也從汽車工業逐漸轉向，與台廠合作往半導體發展，希望創造更多產值。台商未來也盼在波蘭、捷克做半導體設計，斯洛伐克做封裝測試，打造橫跨「新歐洲」的半導體供應鏈。

▲▼駐斯洛伐克代表李南陽。（圖／記者周湘芸攝）

▲駐斯洛伐克台北辦事處。（圖／記者周湘芸攝）

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