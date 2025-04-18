台南警24hrs連破2製毒工廠　「喪屍煙彈」藏民宿毒品堆成山

▲台南市警五分局破獲毒品工廠，現場查扣依託咪酯煙彈、安非他命與製毒器材一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新興毒品「喪屍煙彈」橫行，警方再出重拳！台南市警五分局偵查隊於4月17日24小時內，分別在台南安平與高雄大寮破獲2處製毒工廠，當場逮捕40歲林姓男子與50歲江姓女子，查獲依託咪酯、安非他命、愷他命與海洛因等毒品原料與成品一批，並扣得大量製毒器具，全案依毒品毒嫌送辦，並建請羈押2嫌擴大偵辦。

警方指出，首波行動在台南市安平區一間民宿發動攻堅，當場逮捕林姓男子，現場查獲依託咪酯煙彈25.87克、安非他命13.72公克、愷他命1.56公克與毒品咖啡包4.23克，另有香精調味劑、電子菸主機、注射器、空菸彈罐、電子磅秤等製毒設備，現場宛如迷你毒品工廠。

警方持續追查毒品來源後，於當日晚間兵分多路，在高雄市大寮區一處民宅內再破獲另一處據點，查獲江姓女子涉嫌分裝毒品。現場起出依託咪酯煙彈成品11顆（96.9克）、煙油分裝罐23個（301.25克）、第二級毒品安非他命7包（116.01克）、海洛因2包（5.57公克）及安非他命3包（7.79公克），並搜出電動研磨機、燒杯、藥鏟、攪拌棒、藥篩、磅秤與注射器等器材，顯示江女涉嫌製毒行為已久。

警方分析，兩名嫌犯分別以民宿與住宅隱密製毒，並將依託咪酯混合香精裝填至電子菸彈中偽裝，易於吸引青少年族群使用，極具社會危害性。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，警方也建請台南地院羈押兩人，以持續追查上游供應鏈與共犯結構。

市警五分局長洪宏榮表示，新興毒品樣貌多變，「喪屍煙彈」偽裝成無害電子菸，實則為高風險毒品，對青少年影響深遠。警方將持續強化掃毒行動，呼籲民眾如發現可疑製毒情形，務必即時通報，共同打造無毒安全的社區環境。