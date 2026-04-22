　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

記者劉邠如／台北報導

鋒面報到，全台將迎來一波持續性春雨。氣象專家賈新興接受本台訪問時指出，23日起受鋒面及東北風接力影響，降雨將連續三天籠罩全台，西半部更要留意局部雷雨與較強陣風；不過好消息是，26日周日起天氣就會明顯好轉，預計一路到5月1日前都是午後山區降雨的型態，民眾可以把握周末後半段的好天氣。


鋒面明中午前後抵達 彰化以北率先變天
賈新興分析，今天（22日）台灣仍處於偏南風、鋒面前緣的高溫悶熱天氣，但明天中午前後鋒面就會通過，由於這波鋒面後方的東北風強度稍強，23日中午過後彰化以北及宜蘭將率先轉為局部短暫陣雨，部分地區雨勢相對較大。


值得注意的是，23日台東至南花蓮一帶因位於鋒面前緣，可能出現焚風，當地民眾需特別留意高溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...


24日雨帶南壓全台 25日傍晚後才漸歇
賈新興說明，24日在東北季風推動下，鋒面將進一步南移，中午前全台各地都會轉為有局部短暫雨的天氣；不過24日中午過後，台中以北的降雨會逐漸緩和。


25日周六雖然鋒面主體逐漸遠離，但台灣周邊水氣仍然充沛，各地仍有局部短暫陣雨。賈新興特別點出，要到25日傍晚左右，嘉義以北的雨勢才會趨緩，嘉義以南則到傍晚後仍有短暫雨。整體而言，23至25日這三天降雨機率與範圍都相當明顯。


賈新興也特別補充，這三天西半部受鋒面影響，部分地區可能出現局部雷雨或陣雨，並伴隨較強陣風，提醒西半部民眾外出要特別注意。


氣溫下滑有感 北部周末夜間偏涼
降雨也連帶壓低氣溫。賈新興提醒，受東北風影響，桃園、新竹以北及宜蘭地區在25日至26日的夜間到清晨，體感會明顯偏涼，民眾外出最好多帶一件薄外套。


周日起放晴回暖 午後降雨模式維持到五一
問到民眾最關心的「雨什麼時候停」，賈新興給了明確答案：26日周日天氣就會轉好，回到山區午後零星短暫雨的型態，平地大致晴朗。


他進一步指出，從26日一路到5月1日左右，整體都將維持午後降雨的天氣型態，白天相對悶熱，降雨主要集中在山區午後。不過賈新興也特別提醒，其中29日（下周二）的午後降雨可能會稍微明顯一些，民眾可以留意。

▲▼ 。（圖／記者劉邠如攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
控衛福部長、疾管署長圖利高端　前立委判賠120萬！
獨／00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」慘被問爆
「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」　YTR預告吃美國發芽版：我敢吃
檢舉違停慘被冒名狂訂披薩！　竟是新北警幹的
Threads「抓龍蝦海獵人」溺斃！　曾遭網友咒：不會浮起來
BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台商看好斯洛伐克「機票價格飆漲3倍」　最高上看1萬歐元

皮克敏世界地球日「120片花瓣、加速器」免費拿！領取方式曝

發芽馬鈴薯「每年恐報廢5千萬顆」　環境部：優先做堆肥

妻預產期還有6個月　一堆月中都額滿「被嫌太晚訂」！他：少子化？

「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」知識YTR預告吃美國發芽版：我敢吃

別讓「不擦粉底」變邋遢！熟齡底妝掌握局部修飾　畫出減齡透明感

參加比賽奪金獲頒60萬獎金！老農津貼沒了　稻米達人崩潰

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

激瘦14公斤！MAMAMOO玟星靠「地瓜餐」甩肉成功　揭開女神變身3大自律秘訣

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

台商看好斯洛伐克「機票價格飆漲3倍」　最高上看1萬歐元

皮克敏世界地球日「120片花瓣、加速器」免費拿！領取方式曝

發芽馬鈴薯「每年恐報廢5千萬顆」　環境部：優先做堆肥

妻預產期還有6個月　一堆月中都額滿「被嫌太晚訂」！他：少子化？

「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」知識YTR預告吃美國發芽版：我敢吃

別讓「不擦粉底」變邋遢！熟齡底妝掌握局部修飾　畫出減齡透明感

參加比賽奪金獲頒60萬獎金！老農津貼沒了　稻米達人崩潰

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

激瘦14公斤！MAMAMOO玟星靠「地瓜餐」甩肉成功　揭開女神變身3大自律秘訣

塑膠之亂未解、放任有毒馬鈴薯　藍轟綠：只會做「選舉國家隊」

羅伯斯談道奇終結者替代方案　以「打撲克」比喻牛棚調度

歐盟指領空管理不應是政治手段　外交部致謝：中國損及區域飛航安全

國4神岡段3車追撞翻覆！2車頭爛毀3人傷　現場畫面曝光

大都會薪資111億居冠卻吞12連敗　終結者又砸鍋：不知道從哪開始

石棉瓦逾5400噸未清運！　陳亭妃質詢要求跨部會加速處理

中國阻撓賴清德出訪！陳冠廷：外交每受一分打壓　國防就多一倍投入

控衛福部長、疾管署長圖利高端疫苗　前立委李德維判賠120萬

台南市消防數位裝備「掛蛋」？　蔡宗豪轟：打火弟兄安全在哪裡

太空清晰可見！伊朗戰爭釀油污外洩　近億人飲水系統恐受波及

【被酒醉爸纏住】原本很熱情的歐告直接「保持安全距離」XD

生活熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

做2年離職！她面試遭「1句話」洗臉

工程師棄「200萬年薪」轉職月領4萬　1原因不後悔

G級網紅路跑被炎上　Cheap：Threads暴戾之氣已超越PTT

鋒面明襲！　全台溼答答下3天

「三餐清淡」壞膽固醇卻飆高　醫：問題不在油

18歲罹大腸癌三期！醫揭「2症狀」是警訊

更多熱門

相關新聞

明天中部以北防劇烈天氣　後天雨勢由北往南擴大

明天中部以北防劇烈天氣　後天雨勢由北往南擴大

明天鋒面影響，中部以北降雨增加，入夜更有局部大雨或豪雨，需慎防瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。周五鋒面南移，雨區由北往南擴大，全台都有降雨機率，尤其西半部有局部大雨。

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

明天高溫上看33度　周四起防瞬間大雨、雷擊

明天高溫上看33度　周四起防瞬間大雨、雷擊

今明晴朗飆36度　周四午後「北往南變天」連3天有雨

今明晴朗飆36度　周四午後「北往南變天」連3天有雨

好天氣剩2天　周四鋒面接近「全台連3天有雨」

好天氣剩2天　周四鋒面接近「全台連3天有雨」

關鍵字：

鋒面春雨東北風降雨天氣賈新興

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面