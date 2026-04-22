變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

記者劉邠如／台北報導

鋒面報到，全台將迎來一波持續性春雨。氣象專家賈新興接受本台訪問時指出，23日起受鋒面及東北風接力影響，降雨將連續三天籠罩全台，西半部更要留意局部雷雨與較強陣風；不過好消息是，26日周日起天氣就會明顯好轉，預計一路到5月1日前都是午後山區降雨的型態，民眾可以把握周末後半段的好天氣。



鋒面明中午前後抵達 彰化以北率先變天

賈新興分析，今天（22日）台灣仍處於偏南風、鋒面前緣的高溫悶熱天氣，但明天中午前後鋒面就會通過，由於這波鋒面後方的東北風強度稍強，23日中午過後彰化以北及宜蘭將率先轉為局部短暫陣雨，部分地區雨勢相對較大。



值得注意的是，23日台東至南花蓮一帶因位於鋒面前緣，可能出現焚風，當地民眾需特別留意高溫。

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24日雨帶南壓全台 25日傍晚後才漸歇

賈新興說明，24日在東北季風推動下，鋒面將進一步南移，中午前全台各地都會轉為有局部短暫雨的天氣；不過24日中午過後，台中以北的降雨會逐漸緩和。



25日周六雖然鋒面主體逐漸遠離，但台灣周邊水氣仍然充沛，各地仍有局部短暫陣雨。賈新興特別點出，要到25日傍晚左右，嘉義以北的雨勢才會趨緩，嘉義以南則到傍晚後仍有短暫雨。整體而言，23至25日這三天降雨機率與範圍都相當明顯。



賈新興也特別補充，這三天西半部受鋒面影響，部分地區可能出現局部雷雨或陣雨，並伴隨較強陣風，提醒西半部民眾外出要特別注意。



氣溫下滑有感 北部周末夜間偏涼

降雨也連帶壓低氣溫。賈新興提醒，受東北風影響，桃園、新竹以北及宜蘭地區在25日至26日的夜間到清晨，體感會明顯偏涼，民眾外出最好多帶一件薄外套。



周日起放晴回暖 午後降雨模式維持到五一

問到民眾最關心的「雨什麼時候停」，賈新興給了明確答案：26日周日天氣就會轉好，回到山區午後零星短暫雨的型態，平地大致晴朗。



他進一步指出，從26日一路到5月1日左右，整體都將維持午後降雨的天氣型態，白天相對悶熱，降雨主要集中在山區午後。不過賈新興也特別提醒，其中29日（下周二）的午後降雨可能會稍微明顯一些，民眾可以留意。