台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

▲近期Threads上出現多則農產品詐騙文。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

最近社群平台Threads上頻繁出現宣傳農產品的貼文，強調是台大研究所或台大農經系的學生，並販售新品種酪梨，但被不少眼尖網友揪出根本是詐騙。對此，台灣大學農業經濟學系也表示，系上並沒有種植或販售酪梨、小黃瓜、南瓜等農產品。

近期Threads常有帳號自稱是「台北市國立台灣大學研究所」的學生，表示他們試驗種植新品種「哈斯酪梨」，現在已經可以採摘，品嚐價1箱5斤200元，限購2箱，希望網友能多多支持，按讚加追蹤還可享免運。

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還有帳號聲稱是道地台南人，畢業於國立台灣農業經濟學系，並於國立屏東科技大學取得農業與國際合作碩士學位，目前專心從事農業，主要種植酪梨，1箱5斤150元，有壞包賠。

相關貼文曝光後，不少網友吐槽，「台大怎麼可能把台北市放在國立前面」、「哈斯酪梨根本不是長這樣」、「如果平常有在買水果就知道這絕對詐騙，酪梨可不便宜，外面1斤酪梨隨便都快要100了，更何況是試驗種，5斤200塊是買酪梨果核嗎？」「我已經懷疑這些AI文真正用意的不在詐騙，而是在嘲諷Threads用戶的智商」、「（這類詐騙文）地點除了台灣大學，還有中興大學，還有淡水農產品試驗所，只好檢舉詐騙」。

也有鄉民提醒，這類詐團的手法是提供假的物流帳號，進而騙取金融資料。

對此，台灣大學農業經濟學系於臉書粉專發文示警，系上並無種植或販售酪梨、小黃瓜、南瓜等農產品，也沒有在任何社交媒體平台進行相關販售行為，提醒民眾注意。

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