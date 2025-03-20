躲臨檢代價大！新北男遭罰18萬不繳　存款遭扣押立馬繳清

▲張姓男子去年5月遇臨檢站逃逸被開罰18萬，因遲遲不繳罰款遭新北分署扣押存款。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者黃哲民、潘鳳威／新北報導

新北市一名張姓男子，去年5月某日凌晨騎乘機車途中遇警方設置的酒測臨檢站，張男未依指示停車受檢直接逃逸。警方事後對張開罰18萬元，並吊銷駕照。但張男遲遲沒繳納罰款，被新北分署執行命令，扣押其名下3家金融機構的存款6萬元。張男於3月17日赴新北分署說明並當場繳清罰款，直呼「沒想到會被罰這麼重」。

據了解，20多歲張姓男子於2024年5月某日凌晨，與兩名友人騎乘機車至北海岸夜遊，返家途中經過新北市三芝區的一處警方酒測站，因擔心受檢，3人當場迴轉逃逸。警方事後依規定對張男與其友人各開罰18萬元，吊銷駕照，並要求其參加道交講習。

由於張男未按時效繳罰鍰也未提行政訴訟，案件在去年10月間移送新北分署執行。新北分署核發執行命令扣押其3家金融機構之存款債權，共扣得6萬餘元。

張男收到扣押命令後，3月17日親赴新北分署跟書記官說明案情，表示當晚與兩名友人喝完咖啡，要回家時在遠處看到臨檢站，3人選擇迴避逃離。張並未說明為何要逃避臨檢，僅表示，沒料到會被罰那麼多錢，且3年內不得重新考照，造成其生活及工作相當不便。

另2位友人則不服裁決處分，均向法院提起行政訴訟，案件尚在審理中，因此尚未被移送執行。張男的律師也跟他表示，本案違規事實明確，提起行政訴訟無益，建議他直接繳清罰款，張男當場以現金繳清18萬元罰鍰，新北分署隨即撤銷扣押命令。

新北分署呼籲民眾，切勿酒(毒)駕，且無論是否酒(毒)駕，均應配合警察機關酒測攔檢，以免害人害己又破財，若違規遭受裁罰，亦應於期限內自動繳清罰鍰，或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。