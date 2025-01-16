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工程師花光積蓄為母治病...欠稅2萬　新北分署先送關懷緩催討

▲▼行政執行署新北分署行政執行官姜誌璿（左2）帶隊，到府贈現金與物資關懷遭逢變故還不起欠稅的義務人。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署行政執行官姜誌璿（左2）帶隊，到府贈現金與物資，關懷遭逢變故還不起欠稅的義務人。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名林姓男子因工作過勞、辭職在家休養2年，不料母親染病開刀，他耗盡積蓄為母治病，因此積欠車輛牌照稅等費用共2萬餘元，被移送行政執行署新北分署強制執行，新北分署查明林男困境，同意寬緩執行，昨（15日）更專程到府訪視、致贈白米等物資與2000元現金關懷，林男感激表示希望年後找到工作，還清欠款與照顧母親。

現年40多歲的林男原本在1家知名的網路遊戲大廠擔任工程師，年薪100多萬元，因單身無子女，生活還算寬裕，後因工作過勞、健康亮紅燈，2年前辭職在家休養，原以為幾百萬元積蓄夠應付，不料相依為命的母親突然罹患重病須開刀。

林男為母治病加上自己也要看病，因而耗盡積蓄，靠親友接濟度日，目前住處也由親戚提供借住。林男因欠繳車輛使用牌照稅、交通罰單與自己勞保費等費用共2萬餘元，去年（2024年）被3個機關分別移送新北分署強制執行，新北分署扣押林男存款6000餘元，聯繫得知林男困境，同意寬緩執行。

新北分署昨並由行政執行官姜誌璿帶隊，專程在春節前到府關懷林男母子，除致贈白米等生活物資，並送上新北分署愛心社提供的愛心紅包2000元，現場協助林男填寫社會局與社福團體申請表，將代為轉介急難救助。

林男沒料到新北分署向他催討欠款，竟然還利用公餘到府寒冬送暖，讓他感動到說不出話。林男表示縱使經濟拮据，仍願每月繳納1000元還款。

執行官跟林男解釋寬緩執行於法有據，既然林男目前確實有困難，就優先顧好自己和母親生活，日後有能力再處理。林男說身體已日漸康復、近期積極投履歷謀職，希望過完年能找到穩定工作上班，自食其力並照顧母親與清償欠款。

新北分署強調秉持「執行有愛，公義無礙」的理念，適時關懷弱勢義務人、協助度過難關，寬緩執行並沒設定期限，承辦人每個月會聯繫當事人1次了解近況，寬緩執行的當事人若想還錢，可到新北分署臨櫃付款，也可聯繫新北分署寄繳款單，自行到超商繳納，或操作網路銀行轉帳支付。

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