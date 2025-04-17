打擊跨國詐欺　航警局攜手公私機構協力建構堅實防詐網

▲航警局為打擊跨國詐騙橫行，攜手桃園、台北、高雄國際航站、各航空公司、免稅店等公民營單位協力強化防詐措施。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近年層出不窮的跨國詐騙手法，最近甚至出現以旅行團招募等方式誘騙，航警局攜手桃園、台北、高雄等國際航空站、各航空公司、免稅店業者等單位，透過公私協力強化防詐措施，積極防堵不法犯罪集團利用免費旅遊或高薪工作等話術陷阱，避免國人遭拐騙至泰國、緬甸、寮國、柬埔寨及越南等東南亞國家從事詐騙工作遭拘禁、轉賣、勒贖等，避免悲劇一再上演。

▲航警局攜手桃園等國際航站等公民營單位協力強化防詐措施。（圖／航警局提供）

航警局指出，航警局除在桃園國際機場、台北松山機場、高雄國際機場設置反詐騙宣導立牌、播放反詐騙影片及利用社群媒體平台管道宣導外，也委請航空公司、免稅商店服務人員協助發放防詐文宣小卡片，提醒前往高風險國家旅客勿受騙上當，若發現民眾有疑似遭詐騙出國情形，立即通報警方派員到場勸阻，以避免憾事發生。

航警局表示，今年實施防詐宣導專案工作迄今，在機場各單位服務人員通力合作下，已成功勸導攔阻5位國人免遭詐出國，同時偵破不法人蛇集團1件，避免悲劇上演。

▲航警局攜手公民營單位強化防詐措施，避免遭到海外詐騙。（圖／航警局提供）

航警局呼籲，國人切勿輕信網路宣稱東南亞等海外高薪工作、包吃包住等話術廣告，務必提高警覺，確實查核訊息來源及內容真偽，提醒應留意家人與親友狀況，以免遭跨國詐騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，還須付出龐大金錢贖身，得不償失。