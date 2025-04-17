日喝12罐可樂！川普沒脂肪肝「連血糖也正常」　醫曝5關鍵

▲川普雖然有肥胖問題，但沒有高血糖、脂肪肝等慢性病。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國川普政府4月起對全球開打關稅戰，過程中卻數度政策髮夾彎，導致全球金融市場持續動盪。有不少民眾也質疑，高齡78歲的川普是否面臨心智方面的問題？對此，胃腸肝膽科醫師錢政弘分析了近期公布的川普健檢報告，指出其雖有肥胖、高血脂、大腸息肉等問題，卻意外未出現脂肪肝且血糖正常，在BMI>30族群中相當罕見。他也總結，川普在認知與心理評估顯示精神狀態正常，笑稱「比較不正常的應該會是散戶。」

錢政弘醫師近日在臉書發文分享，他對美國前總統川普健檢報告的觀察。他提到川普身高190公分、體重101公斤，BMI值30屬於肥胖，並有高血脂、大腸憩室、大腸息肉等問題，這些都和飲食習慣有關，他長期愛吃速食、像漢堡、薯條和健怡可樂；紐約時報曾報導，川普1天可以喝12罐可樂。

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特別的是，儘管肥胖者通常容易伴隨脂肪肝和高血糖，但錢政弘指出，川普的腹部超音波檢查結果正常，肝功能指數AST 28、ALT 41也在標準範圍內，糖化血色素5.2、空腹血糖89.7均顯示血糖控制良好，這種情況在BMI大於30的族群中相當少見。

錢政弘從這份健檢報告還歸納出5項重點：

1.首先對於血脂控制不佳的患者，必要時應考慮使用多種降血脂藥物。

2.其次，降血脂藥不一定會導致肝功能異常。

3.有大腸憩室或息肉的患者建議3年後追蹤檢查。

4.減重對改善血糖和脂肪肝有正面幫助，川普過去5年減輕9公斤就是很好的例子。

5.川普接種了肺炎鏈球菌和帶狀皰疹疫苗，因此錢政弘建議有3高或生活壓力大者可考慮接種帶狀皰疹疫苗。

此外，錢政弘還提到這份體檢報告主要評估川普的認知和精神狀態。川普在蒙特利爾認知評估量表（MoCA）中獲得滿分30分，顯示認知功能正常；患者健康問卷-9（PHQ-9）和廣泛性焦慮障礙-7（GAD-7）的檢測結果也都在正常範圍內，表明沒有明顯的抑鬱或焦慮症狀，也因此錢政弘幽默表示，「看起來川普總統的精神是正常的，我覺得比較不正常的應該會是散戶。」

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