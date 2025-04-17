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20歲妹「一躺床就胸悶」！就醫檢查竟是「這生物」作怪

▲▼ 睡覺,睡眠,夢,作夢,床,被單。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子一到晚上睡覺時，胸悶、呼吸困難症狀就特別明顯。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

一名20歲女子剛進入職場，近來幾個月常常出現胸悶、呼吸困難的情況，尤其是在睡覺時特別嚴重。原先她以為是工作壓力導致，但因為後來症狀持續發作，讓她懷疑是童年曾得過的氣喘回來了，沒想到就醫檢查後，竟發現是塵蟎搞鬼。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師簡志翔指出，該名20歲女患者，近來幾個月常常出現胸悶、呼吸困難的情況，尤其是在睡覺時特別嚴重。經過問診後發現，女子家族中有人患有氣喘，其本人也有過敏性鼻炎，且長期依賴鼻塞藥物。

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後續安排胸部X光、肺功能檢查及支氣管激發試驗等檢查後，發現支氣管激發試驗為陽性，因此懷疑環境因素可能是導致病因的原因之一。接著，女子經過過敏原檢查後，簡志翔發現原來女子對塵蟎的過敏指數相當高，IgE指數也超標，確診過敏引發的氣喘。

事後，簡志翔建議女子立刻更換床單、枕套，徹底清潔環境，並配合氣喘噴劑進行治療。所幸，經過一段時間的治療後，女子的胸悶與呼吸不暢問題逐漸好轉。

對此，簡志翔也提醒台灣氣候潮溼塵蟎容易孳生，而許多人具有對塵蟎過敏的體質，這可能誘發氣喘、過敏性鼻炎等呼吸道疾病，定期清潔寢具不僅能有效減少塵蟎滋生，也能降低過敏原對呼吸道的刺激。建議維持良好的室內環境衛生並保持室內通風乾燥，進一步抑制塵蟎與黴菌的繁殖，降低過敏反應發生的風險，若發現自己經常出現胸悶、呼吸不順等症狀，應及早就醫檢查。

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