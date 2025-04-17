捕蛇夾取鑰匙+剪刀破紗門　鹿野警民聯手搶救長者

▲員警與民眾聯手用捕蛇夾夾鑰匙、剪刀破紗門。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

17日清晨，台東縣鹿野鄉發生一起緊急救援事件，一名獨居且臥病在床的高齡婦人，在住家中發出微弱呼救聲後，引來鄰居關注並通報警方。鹿野分駐所員警與熱心鄰里聯手合作，發揮創意動用捕蛇夾取鑰匙、以剪刀破壞紗門，成功搶救虛弱倒臥的阿嬤，順利將其送醫救治，避免一場可能的憾事。

台東縣警察局關山分局表示，鹿野分駐所於今日清晨5時40分接獲報案，指稱一名年長獨居婦人需要緊急協助。當時在線巡邏的副所長郭恒嘉接獲通報後，立即率員警李明憲、鍾侑穎與鄭祺偉趕抵現場。

報案的是住在附近的鄰居阿姨。她向警方表示，該名獨居婦人因長期臥病，平時依賴居服人員與左鄰右舍照料。16日晚間，婦人曾向她反映身體不適，鄰居放心不下，於今晨前往探視，卻驚聞屋內傳出虛弱的呼救聲。由於門窗皆已上鎖，她無法進入屋內，只能緊急向警方求助。

員警到場後，迅速評估環境，發現一扇未上鎖的窗戶內側擺放著一串鑰匙，然而距離過遠，無法徒手取得。情急之下，鄰居返家取來一支捕蛇夾，巧妙將鑰匙夾出。警方隨即嘗試開啟後門，成功打開大門後，卻仍被一道內層紗門阻擋。為爭取時間，警方徵得屋內婦人應允後，使用剪刀剪破紗門，順利進入室內。

眾人進入房間後，發現婦人倒臥地面，雖無外傷，但氣息微弱，狀況不容輕忽。警方隨即將她攙扶起來並安撫情緒，同時通知消防隊派遣救護車，將她送往台東馬偕醫院進行治療。目前婦人生命跡象穩定，仍在院中觀察中。

此次事件在警民齊心合作下，迅速排除障礙並完成救援，獲得現場民眾一致讚許。關山警分局也對此次行動給予高度肯定，表示此案展現了社區互助與警察專業應變能力的結合，成功守護一條寶貴的生命。

警方呼籲，獨居長者的生活狀況亟需社會各界關懷，也鼓勵鄰里間保持聯繫，平時多一份留意，就可能在關鍵時刻挽救生命，讓社區更加溫暖與安全。