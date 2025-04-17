台東縣全民運動館上梁　象徵公共工程邁入新階段

▲台東運動館與青少年中心將在年底完工啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動全齡健康城市再邁一大步。台東首座結合全民運動與青少年福利服務功能的公共建築——「台東縣全民運動館及青少年福利服務中心」，於17日舉行上梁儀式，象徵建築主體結構完成，工程進入關鍵階段。縣府預估該設施將於今年底完工驗收，並於明年初正式啟用，為舊站特區東南側注入全新能量。

台東縣長饒慶鈴於儀式中表示，此案不僅回應縣內長期對室內運動空間的需求，也為青少年打造多元學習與表現的場域。她指出，縣府近年持續推動兒童權益、青年發展與全民運動風氣，包括已啟用的台東縣立游泳池與兒童運動公園，今日進入上梁階段的全民運動館與青少年福利中心，皆是實踐全齡友善城市政策的重要一環。她也預告，縣府即將於台東公園舉辦極限運動公園的動土典禮，未來也將擴充體育場園區設施，朝向「從幼童到長者皆可參與」的全齡共融健康場域邁進。

饒慶鈴也特別感謝施工期間附近居民的包容與配合，並承諾縣府團隊將以最高效率推動建設，確保如期如質完成。

根據台東縣建設處說明，此案基地面積約一公頃，緊鄰台東縣立體育場與國立台東大學台東校區，地理位置優越、交通便利。整體規劃融合「全民運動館」與「青少年福利服務中心」兩大功能，藉此最大化縣有土地效益，提供縣民更多元的休閒與學習空間。工程自112年12月開工，目前進度約40%，正進行屋頂鋼構組立及水電與隔間施工，預計本月23日進行屋頂澆置後，建物外觀將正式成形。

該建築樓地板總面積約662坪，設計為三層樓空間，其中一、二樓為全民運動館，設置多樣化運動設備，特別針對兒童與長者量身打造，並設有貫穿三層樓的攀岩牆，營造跨世代共享的運動環境。三樓則為青少年福利服務中心，設有講座教室、諮詢角落及展演舞台，提供台東青少年一處可交流、學習與展現自我的平台。

完工後，這座全新場館將成為台東推動青年事務與全民健康的核心據點，不僅補足縣內長期缺乏的多功能室內空間，也象徵著台東在城市建設與社會共融上的重要跨越。