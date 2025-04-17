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才開幕就停業！內湖「追風奇幻島」驚傳倒閉 　家長怒：剛儲值1萬

▲▼ 。（圖／）

▲「追風奇幻島」內湖分店無預警停業。圖片非當事分店。（翻攝追風奇幻島官網）

圖文／鏡週刊

知名親子樂園「追風奇幻島」台北市內湖家樂福分店，才於今年1月盛大開幕，不料營業不到3個月，日前突然公告歇業，讓不少已購票或高額儲值的家長錯愕不已，質疑業者「先吸金再關門」，是否涉及惡意倒閉。

據了解，「追風奇幻島」在全台擁有約20間分店，遍及北中南多個城市，內湖店原本被視為台北新據點，卻因「使用分區限制」問題，將自4月17日起暫停營業。業者公告強調會盡快尋找新地點重新營業，並允諾「所有團購票及儲值款項，均可無條件退費」。

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許多家長難掩憤怒，有人表示曾在LINE群組團購優惠票券，原價599元僅需199元，一次買了十多張；也有人為了節省長期遊玩開銷，辦理高達1萬元的儲值卡，如今卻面臨樂園關門，擔心錢追不回來。

針對停業原因，台北市建管處與都發局均已出面說明，表示追風奇幻島內湖分店設於科學工業園區內，該地區不得作為遊樂場用途，已於2月13日對業者開罰6萬元。至於是否能重新營業，仍需依法辦理相關變更程序。


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