「怕說我一懷孕就偷懶」　她任職晶圓廠出血還工作到深夜

▲陽明交通大學教授林志潔與先生搬到新竹20年，經歷許多竹科爸媽共同的困境。

圖文／鏡週刊

「我認識的竹科媽媽們其實都很勤懇生活，我沒看過傳說中的貴婦群組，倒是看到很多二手物交換和買賣群組。如果竹科都是貴婦，為什麼還有那麼多媽媽二手群組？」陽明交大教授林志潔（51歲）是雲林人，她與先生是陽明交大的同事，2人都因工作成為新竹移民，見證竹北建設與房價發展，「我2005年就來到新竹，在這裡，從一個小姐變成一個媽媽，在竹科的20年，幾乎就是我的成長史。」

林志潔觀察，1980年代進竹科工作的竹科人多擁有科技業股票、高額分紅，且當時新竹房價較低，如今房價飆漲，「大家就算現在有賺錢，也都傾向把錢花在孩子身上。」

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「一旦妳有了孩子，就需要考慮最辛苦的托育問題。當托育、長照人力缺乏，又沒有家族系統性支援，一個核心家庭裡，最先離開職場的人，往往是媽媽。」林志潔觀察：「很多優秀女性來新竹，生育後都遇到關卡。若妳是業務或人資，暫時離開職場，還有可能回去任職；但若原先做RD（研發工程師），妳如果3年前請育嬰留停，等妳孩子上幼幼班，AI都出來了，要跟上最新技術，可能就有困難。我也認識優秀女性公務員，原先在中央層級任主管職，在新竹只能到縣市政府上班，除非她願意降職等，否則就會離開職場。」

流產已變慣性 為了生育辭職

為了育兒辭掉天菜工作、猶豫「暫時轉職成全職媽媽」的竹科媽媽，不止艾俐與Cally。據國科會統計，截至2025年2月，新竹科學園區（竹科）的從業人員總數為17萬8,663人；竹科女性員工比例逐年下降，至2019年已降至不到4成，創9年新低；截至2024年12月，竹科從業人員男女比為61.38％比38.62％。

筱彤（化名，年齡不透露）任職全球前五大晶圓廠，家有二寶，先生亦任職全球前五大IC設計廠。她晚婚，隨先生定居新竹，曾在孕期失去孩子。「剛到新公司，我又懷孕了，我已經超過40歲，很怕被貼標籤、怕同事說我剛來不久就要生小孩。懷孕初期，我一直出血，為了不讓公司覺得我懷孕就偷懶，我每天工作到晚上11點。我很認真，假日都在工作。」

「先生說我可以不用那麼辛苦，可以找輕鬆一點的工作，或在家休息。可是，我從小就很認真念書，剛出社會時，在台北也很拚。到了新竹，好不容易拚到這份工作，我想要有發揮空間。」孩子出生當天，她發訊息給直屬主管，告知順利分娩，對方已讀不回。育嬰留停期間，她心中懸吊疑惑，那個「已讀」是什麼意思？復職第一天，公司人資就來通知：她被調到其他部門。

筱彤身心嚴重透支，情商媽媽從外縣市搬到新竹，協助育兒。咬牙暫不辭職，除了自我實現，還有經濟考量，「如果大家體驗過新竹的房價、物價，就會知道雙薪家庭還是比較保險……我希望，趁我還能工作，就繼續做。」



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