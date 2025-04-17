小二男童被學校主任「束帶綁椅」！她心疼曝真相：應懲處相關人員

▲小學二年級學生因在校情緒不穩，竟被學校學務主任用束帶綁在椅子上。（示意圖／免費圖庫pixabay）

圖文／鏡週刊

桃園一名小學二年級學生因在校情緒不穩，被學校學務主任用束帶綁在椅子上，照片在網路上流傳，引發社家長憂心。桃園市議員黃瓊慧今（17日）表示，她看到照片後感到相當心疼，要求教育局請學校召開「校事會議」進行調查、提供家長後續的協助。

據了解，事件發生於昨天早自習期間，該名學童疑似出現尖叫、攻擊他人及自傷等行為。學務主任當下以「約束行動」為由，將學童以束帶綁在椅子上，時間長達30至40分鐘。

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黃瓊慧指出，校方延遲通報校安，直到今日早上才向教育局報告。她強調，特殊生需要更多的耐心與愛心，綁住孩子的行為明顯不妥，相關人員應受到懲處。

對此，桃園教育局回應，已責成學校召開校事會議檢討議處相關人員。

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