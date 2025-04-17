日本是「全球最瘦」國家！網紅醫曝「4關鍵」：不是運動

▲蒼藍鴿表示，日本人不愛運動，但肥胖率只有4%，是全球最瘦的國家。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／ 鏡週刊

肥胖可能會造成心血管或糖尿病等問題，若能維持良好的體態，也相對可以擁有較健康的身體。網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）今（17）日在臉書po文，提到「日本是全球最瘦的國家」，肥胖率只有4%，強調關鍵不是運動，內容還分享4個關鍵「日常生活習慣」。

蒼藍鴿經常在臉書粉專分享許多衛教、健康知識，他今天在臉書粉專「蒼藍鴿的醫學天地」po文，提到「日本是全球最瘦的國家」，肥胖率只有4%，是美國的1/10，「但神奇的是，他們並不像美國人那麼熱衷運動」。

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蒼藍鴿還分享瘦的關鍵主要在4個「日常生活習慣」，首先是食材多樣化，早在1985年，日本政府就提倡一天盡量攝取30種食材，「便當裡每樣一點點，份量不多但營養豐富，熱量不爆表，身體也更均衡」；第二點，愛吃魚，像是從生魚片到一夜干，日本人的日常飲食以魚類居多，而魚類含有豐富蛋白質、低脂肪的特性，搭配不油炸、不重鹹的清淡料理方式，吃起來不容易發胖。

第三點，是日本常見的無糖飲品，日本用餐大多提供無糖茶，販賣機賣的茶飲、咖啡多數都是無糖，「降低糖類攝取，也會大大降低熱量攝取」；最後一點，通勤活動量大，因日本人通勤平均要1小時19分鐘，還要轉車、走路、騎車……加上都市步調快，走路速度也很驚人，日常活動量自然提高下，進而促進熱量消耗。



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