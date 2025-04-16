綠燈可以左轉嗎？一堆駕駛被罰1800元　警曝正確做法

▲不少駕駛搞不清楚四燈式號誌亮起圓形綠燈時，能否左轉。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

開車遇到四燈式號誌，圓形綠燈亮起到底能不能左轉？這個問題讓不少駕駛人一頭霧水。雲林縣警察局近日明確指出，當號誌亮起圓形綠燈時，車輛可直行、左轉及右轉，不需等待箭頭燈號，駕駛只要確定對向無來車，即可安全通行。

雲林警方強調，許多民眾因不了解規則而被誤開罰單，有人甚至申訴到警局還無法獲得合理處理。警方解釋，左轉箭頭燈主要是用來消化先前累積的車流，秒數短暫，圓形綠燈則代表全向可行駛，只要沒有其他號誌、標誌限制，就可左轉。若駕駛因誤會而未遵守正確行駛，可能會依《道路交通管理處罰條例》第48條，處以600元至1,800元罰鍰。

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▲雲林縣警察局說明，當圓形綠燈亮起，左轉、右轉和直行方向皆可通行。（翻攝雲林縣警察局臉書）

實務上仍有不少駕駛分享經驗，指出即使依規定左轉，仍被警方攔查甚至開罰。不少人質疑警察未釐清實際規定，讓民眾陷入困惑。知名汽車媒體人Andy老爹也曾在臉書發文表示，「我被開過罰單耶，確定可以左轉嗎？」

雖然法律規定清楚，但各地執法認定不一，建議駕駛遇到此情況時，除了遵守號誌外，也可多留意現場是否有額外標誌指引，並記錄開罰過程以備申訴，保障自身權益。



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