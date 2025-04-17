竹科兒童變竹科媽媽　她為育兒放棄教琴：選錯職業了？

▲第二胎出生後，無暇教學的Cally暫時成為全職媽媽。圖為Cally在國家音樂廳演奏。（圖／Cally提供）

圖文／鏡週刊

1980年，新竹科學園區正式成立；此後，台積電、聯電等半導體大廠相繼進駐，竹科開始發展晶圓製造；1990年代，竹科進入快速發展期，科技產業鏈逐步建立，大量科技人才進駐。35歲的鋼琴老師Cally（化名）是第一代竹科兒童。如今，她也成了一名竹科媽媽。

雙寶媽無自由 洗頭得看班表

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2024年夏天，Cally與我第一次通話，背景音是孩子大叫媽媽，她說沒關係，這天是假日，老公負責顧小孩，「其實，我老公早上又去公司加班，剛剛他回來了，我才能講電話。」

正式約訪時，她有點遲疑，「那我問問老公，能不能請假幾個小時，回來幫我帶小孩？」彼時她家老大不到4歲、老二僅8個月大。她又和我商量，能否先等大寶上學，再見面？

Cally的先生任職知名晶圓大廠，她與孩子作息皆配合先生，「我先生工時比我爸當年還長。小時候，我爸至少會回家吃晚餐，現在先生都無法回家吃晚餐。」「等老公到家，都晚上9點了。他會趕回來幫小孩洗澡、陪睡覺；我家小孩都很晚睡，每天都在等爸爸回家。」「我平常一打二，就連晚上想洗頭，都要看先生幾點回來，再決定當天要不要洗頭。」

搶幼兒園名額 懷孕就須登記

我們原約定，等她老大上幼幼班，白天她無須一打二，就見面。好不容易，終於確定老大有幼兒園可去，「新竹就是什麼東西都要搶，什麼都要排隊。我懷孕的時候就已經在參觀登記幼兒園，夠早了吧！可是園方跟我說，媽媽，妳是備取喔！」

老大上學後，Cally與孩子接連生病，直到2024年入冬，才與我初次在竹北見面。彼時她感冒未癒，推著二寶，隨身攜帶米餅與配方奶粉，保溫瓶裝滿熱水。她幫孩子準備有聲故事書，短暫轉移孩子注意力，幫她爭取時間與我多聊幾句。

▲Cally熱愛鋼琴演奏與教學，授琴年資長達13年，在新竹收的學生超過30人。（圖／Cally提供）

「我媽媽是第一代竹科媽媽；我教鋼琴課，教了30多個學生。學生的媽媽也都是竹科媽媽。」Cally自幼在新竹長大，父母一路讓她念音樂班，「我同學的爸爸幾乎都是竹科工程師，媽媽都是全職媽媽。學音樂的孩子一放學就要去上鋼琴課、小提琴課，學完樂器再送去補習。所有行程，一定都要媽媽接送。」

她見過兒童社會裡的隱形競爭，自嘲成長過程「從小比到大」，「我們小時候學長笛，通常笛身是銀製的，但有同學的長笛鑲金，有家長就叫小孩去問：鑲金長笛要多少錢？我學小提琴，也被問過：琴值多少錢？」

Cally畢業於國內頂尖音樂研究所，熱愛演奏與教學，多次指導學生比賽得獎，闖出名氣。她曾擔任鋼琴家教，也在音樂教室授課，但薪水要被音樂教室抽成；後來愈來愈多家長慕名而來，於是她開了工作室，提供演奏與比賽用的三角平台鋼琴，堅持讓學生上課時，摸得到實體琴鍵。

竹科人壓力大，她的學生不乏上班族，包括台積電、聯發科工程師與主管。「上課前，他們會先請我找好電影原聲帶或流行音樂琴譜。我視譜很快，可以馬上彈，但最後發現，一小時課程，我常常彈了40多分鐘。原來，他們只是想紓壓，想聽我彈琴。」

2021年，疫情最嚴重的時候，她剛誕下老大。出了月子中心，她與先生商量，週一到週五，先生進公司上班，她當全職媽媽；週末假期，先生育兒，以便她安排課程：週六、週日全天，若各安排4個教學時段，一個週末，她可以教8個學生。

▲基於半導體產業特性及社會文化等背景，以台積電為例，男性員工占比逾6成，而主管職中，男性占比超過8成。圖為2019年台積電技術論壇。（圖／楊彩成攝）

兩頭燒難兩全 只能放掉工作

三級警戒，全台嚴格實施社交安全距離期間，她為了持續教學，自創「雙鏡頭視訊」教學法：架設手機鏡頭拍攝琴鍵、iPad鏡頭拍攝琴譜。每回上課，她先示範彈奏，輪到學生彈奏時，她會在琴譜上幫學生做好筆記，再透過鏡頭直播、截圖，將做好的筆記即時傳給學生。

Cally說，先生是好隊友，一直支持她的教琴事業與教學理念。不過先生也曾轉述同事閒言，「我老公的同事說：『你老婆在教鋼琴喔？那又賺不了什麼錢。』」就連親近的長輩，也常隨口說「男主外，女主內」。Cally聽在耳裡，覺得受傷。二寶出生後，她停掉所有教學，專心當全職媽媽。「對我來說，家庭分工不能以『誰賺錢比較多』來衡量誰更重要。我老公就是要不停加班，權衡之下，我就是必須放掉工作。」

訪談Cally時正逢寒流，她說好想買大衣，以往自己賺自己花，想買什麼直接刷下去。如今成為全職媽媽，想添購大衣時，她會說服自己：舊衣還能穿，不如把錢花在孩子身上。她又說，教琴的意義，並不只是錢，「我真的很喜歡教學。我問過自己，如果能重選，還會當鋼琴老師嗎？鋼琴老師教學時間就是下午到晚上，可是，那是接小孩的時間，小孩回家就是要吃飯。有時我覺得，是不是選錯職業了？」「我想要自我實現，也想顧好小孩。我是不是想要的太多了？」

▲全台生育率負成長的年代，新竹縣市卻一直增設幼兒園與托嬰中心。圖為竹北一所幼兒園。（圖／翻攝新竹縣私立竹科蔓幼兒園官網）

每當孤單迷惘，Cally最常傾訴的對象是學生家長—那30多位竹科媽媽，以過來人身分，成為她的「學姐」，指點她如何在此安身。她逐漸明白，女人若不甘於相夫教子，還有很多選項。她開始上網路課，自己寫程式、架網站，學習經營自媒體。

「我不希望，未來我人生成就感全都來自孩子。其實我很想投履歷，看看人生有沒有其他可能。」她近日瀏覽人力銀行網站，「我想應徵母嬰商品客服，薪資不高也沒關係。」「我現在只是『暫時轉職』成全職媽媽。我相信，人生可以不只是這樣。」



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