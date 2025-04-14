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基隆強化區公所防災能量　雙區座談推動「自助共助公助」

▲基隆推動強韌臺灣計畫 雙區座談聚焦「自助共助」防災文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動強韌臺灣計畫，雙區座談聚焦「自助共助」防災文化。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化區公所防災能量，基隆市消防局推動「2025年度強韌臺灣整備與協作計畫」，於4月10日上午及下午分別前往安樂區及中正區公所進行座談會議，邀請區公所民政課、社政課、防災團隊及轄區里長共同參與座談，共同強化區公所防災協作與整備能力。

上午安樂區公所場次由代理區長沈麗枝秘書主持，消防局及協力團隊海洋大學蘇元風教授、榮譽顧問陳龍輝、安樂消防分隊小隊長楊祥義共同與會。海洋大學蘇元風教授強調，第一線人員需熟悉計畫操作與業務銜接，並以去年安樂區颱風災情及緬甸地震為例，提醒災害發生往往是無預警，唯有保持警覺並提早準備，方能有效應對。與會里長也針對防災士制度的規劃及保險等議題交換意見。

▲基隆推動強韌臺灣計畫 雙區座談聚焦「自助共助」防災文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

下午中正區公所場次由秘書陳志源主持，邀請協力團隊洪志評教授、榮譽顧問陳龍輝、中正消防分隊李厚春出席。洪志評教授指出，基隆地處邊陲、地勢陡峭，易受颱風、地震與土石災害等複合型災害風險影響，建議善用科技工具精準掌握風險，以提升政府與社區的聯防能力。中正區里長對於山陀兒風災後部分地區的復原提供寶貴建議。

榮譽顧問陳龍輝表示，日本的「自助共助公助」防災經驗，防災不只是政府責任，更需要社區全民參與。目前全市七區皆成立「防災協作中心」，期盼建立自主防災文化，形成自助與互助的堅強網絡。消防局災害管理科長陳進源分享，日本311地震時，有確實疏散避難而全員獲救的「釜石奇蹟」成功經驗，也有因遇災時過多討論而避難不及造成傷亡的「大川小學」失敗經驗，防災觀念與行動的落實，對於能否成功避難、生存自救十分重要。

兩場座談會圓滿結束，安樂區代理區長沈麗枝及中正區秘書陳志源感謝消防局與專家團隊的協助，並表示未來持續強化防災人員訓練與協作體系，透過平時訓練與定期演練，為市民打造更有防災韌性的家園。

▲基隆推動強韌臺灣計畫 雙區座談聚焦「自助共助」防災文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

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