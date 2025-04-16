基隆之光！銘傳國中勇奪JHBL男女籃雙冠　台新力挺邀觀戰職業賽

記者郭世賢／基隆報導

基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中乙級籃球聯賽（JHBL）創下歷史性佳績！男籃隊以壓倒性實力完成「三連霸」，更締造六年內五度奪冠的輝煌紀錄；女籃隊則首度登上冠軍寶座，寫下校史新頁。副市長邱佩琳全程見證這光榮時刻，激動地為小將們吶喊助威，見證基隆籃球最輝煌的一夜！

▲從JHBL冠軍到職業賽見習！銘傳國中籃球隊獲台新邀請，基隆小將前進和平籃球館開眼界。台新慈善基金會董事長彭雪芬（前排左5）、基隆市副市長邱佩琳（前排右6）。（圖／台新慈善基金會提供，下同）



特別值得一提的是，副市長邱佩琳隔日參加2025台新女子路跑活動，與台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬分享前晚感動，在邱佩琳的積極促成下，台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬深受感動，彭董事長旋即邀請銘傳國中籃球隊，入場觀賞4月16日（星期三）19時在臺北和平館舉辦臺北戰神vs新北國王TPBL籃球賽，讓這群基隆孩子有機會近距離觀摩職業球員的精湛球技，開啟更寬廣的視野。

邱佩琳表示，銘傳國中男、女籃由教練徐偉勝帶領，持續展現驚人的實力和穩定性。男籃連續6年拿下5座JHBL乙級聯賽全國冠軍，並在8年內7次闖進全國決賽，成為JHBL乙級聯賽的常勝軍；女籃除徐偉勝指導外，去年更有助理教練林孟旻加入，讓銘傳女籃勇奪成隊以來首座JHBL乙級聯賽全國冠軍，為基隆市熱愛籃球運動的女球員們帶來巨大鼓舞，證明只要堅持努力，皆能創造佳績。

▲臺北和平館舉辦臺北戰神vs新北國王TPBL籃球賽，基隆市副市長邱佩琳擔任開球嘉賓。

市長謝國樑去年也全程參與銘傳國中的男籃冠軍賽，經2次延長賽仍然平手，在第3次延長賽始以90比79勝出。謝國樑說，「看著對方球隊不斷的換選手上場，我們在有限的選手及資源條件下，教練及場上選手堅持奮戰到最後一刻，非常令人感動！」

謝國樑表示，深覺基隆的孩子要站上全國性舞台，真的非常不容易。這次有機會在副市長邱佩琳的媒合以及董事長彭雪芬的支持下，讓銘傳小將可以親臨觀賞職業籃球賽事，相信對同學來說會是很不一樣的感受和體驗。

銘傳國中校長林世傑說，感謝市府對學校體育及基層籃球運動的支持，目前學校活動中心已完成工程發包，銘傳的師生會繼續努力，提供孩子更好的學習環境。

▲台新慈善基金會邀小將前進TPBL見習，基隆小將從JHBL冠軍到職業賽開眼界。