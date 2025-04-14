基隆x日本八代市深化交流　邱佩琳：強化觀光、教育、物流合作

▲基隆與日本八代市議會交流。基隆市副市長邱佩琳（右）、日本八代市議會議長村川清則（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

日本熊本縣八代市議會海外行政視察團今（14日）由八代市議會議長村川清則率領，來到基隆市進行參訪，副市長邱佩琳代表市長謝國樑歡迎遠道來訪的貴賓們，期許雙方友誼長存，在觀光旅遊、教育等領域有更多元的合作，深化彼此的夥伴關係。

邱佩琳首先指出，基隆近年來積極推動基隆港作為臺灣郵輪母港的角色，2024年郵輪旅客人次創下歷史新高，2025年預計將迎來近470艘次的郵輪進港，市府也與臺灣港務公司密切合作，持續向國際行銷港埠設施與觀光資源；針對未來與八代市的交流，期盼在既有的物產展與互訪基礎上，持續拓展雙方在觀光旅遊、教育交流等更多元領域的合作，深化彼此瞭解與城市發展上的夥伴關係。

村川清則致詞時指出，2016年4月14日是熊本大地震的前震，兩日後的地震導致數百人死傷，很感謝台灣人在地震過後給予日本很多援助，另外在Covid-19疫情發生時，基隆市更是送了很多口罩給八代市，點點滴滴都讓他們感念在心。

此外，由於熊本縣與八代市計畫興建一座規模龐大的物流中心，因此特別關心即將在本市安樂區興建的大智通物流中心，邱佩琳也向日方說明，大智通是統一集團斥資近40億元的重要投資計畫，未來將成為北臺灣重要的物流節點，若日方有興趣的話，她很樂意居間介紹給大智通的母公司統一集團，讓雙方有更深入的了解。

基隆市長謝國樑表示，基隆與八代自2018年締結友好城市關係以來，雙方互動頻繁，他自己曾經在2023年率團前往八代市造訪，兩市不論是在觀光推廣、物產展辦理，或是市政經驗交流等面向，皆有著豐碩成果，彼此間的情誼與合作更顯深厚。