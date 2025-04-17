柯文哲血尿術後今首出庭　小草夜排等旁聽、發「集結令」衝北檢

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因水腎、輸尿管結石，本月2日在衛福部台北醫院動手術，並於隔日下午出院。而關於京華城容積、政治獻金等弊案，台北地院今日（17日）將再次提訊柯文哲，這也是柯手術之後首次出庭，民眾黨組織發展部發起「集結令」，已有支持者提前一個晚上前往北院排隊等旁聽。

▲柯文哲本月初因水腎、輸尿管結石，被送往醫院接受手術治療。（資料照／記者呂佳賢攝）

柯文哲及沈慶京、應曉薇等人因涉及京華城容積、政治獻金弊案，自去年9月被羈押禁見至今，今年3月3人不服延押的裁定，均提出抗告，但被高院駁回。當時民眾黨發表聲明，直指這是赤裸裸的司法雙標、濫權濫押，僅憑一句「犯罪嫌疑重大」就繼續關押柯文哲，是黨同伐異、清算政敵。

▲圖為柯文哲出院時的畫面。（資料照／記者陸運陞翻攝）

台北地院今日（17日）上午9點30分將再度提訊柯文哲，柯的妻子陳佩琪、現任民眾黨主席黃國昌均會出席旁聽。這也是柯文哲因水腎、輸尿管結石接受手術治療之後，首次出庭。

根據《聯合新聞網》報導，目前合議庭已排審至11月27日，5月將有7次提解柯文哲全天出庭，7月則有3次，力拚年底結案、明年宣判結果。

民眾黨組織發展部透過臉書發布「集結令」，號召支持者在今日上午8點前往台北地檢署集結，為「正義」發聲。還有支持者為了爭取旁聽機會，提前一晚前往北院排隊。