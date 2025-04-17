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母親節國道交通量估增4%　高公局公布易塞路段時段

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲母親節國道交通量將增加2%到4%。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(114)年5月11日為母親節，高公局預判國道交通量將比一般假日增加2%到4%，9處國道路段易塞，高公局規劃該周周末將在12處重點路段實施精進式匝道儀控，另5月11日周日下午3時至晚間8時將實施北上高乘載管制。

母親節5月11日登場，不少民眾聚餐和出遊規劃，高公局參考近年母親節假期及例假日國道交通量統計及特性，預估國道交通需求以短途旅次之車流為主，全日交通量約為108至110百萬車公里，約較一般例假日增加2至4%。

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高公局指出，母親節假期國道交通量大，部分瓶頸路段易有壅塞情形；包括周六南向桃園、新竹與彰化路段及周日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園等路段，均可能出現車多壅塞現象，建議民眾多利用公共運輸。

此外，因應母親節假期5月10日、11日交通需求，高公局也規劃，10日及11日兩日將針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工與例行養護作業等交通疏導措施，並於5月11日周日下午3時至晚間8時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

▼母親節國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲▼母親節國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

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