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必勝客「2款海味比薩」母親節升級回歸　還有全新珍珠巴斯克蛋糕

▲▼必勝客母親節限定比薩升級回歸，還有再睡5分鐘聯名「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」 。（圖／業者提供）

▲必勝客母親節限定2款海味比薩升級回歸 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻母親節商機，速食品牌「必勝客」2款豪華海味比薩宣布升級回歸，更攜手人氣手搖飲「再睡5分鐘」推出全新「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」，即日起限時限量開賣，還可享半價優惠。

必勝客2款母親節限定比薩即日起升級回歸，首推「明太子生蠔干貝比薩」，選用頂級生蠔搭配加量炙燒干貝濃郁鮮甜，最後以招牌牽絲莫札瑞拉起司點綴，每一口都能吃到濃郁海味，至5月2日前可享大比薩外帶半價優惠459元起。

▲▼必勝客母親節限定比薩升級回歸，還有再睡5分鐘聯名「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」 。（圖／業者提供）

▲「魷你真好鮑魚干貝比薩」全台限量5000個。

「魷你真好鮑魚干貝比薩」則以限定花朵造型干貝餅皮呈現，整隻深海魷魚搭配鮮嫩鮑魚，再加上嚴選特大鳳尾蝦、日式明太子醬炙燒，海味更澎湃，全台限量5000個，單點售價1049元起。

還有全新期間限定「明太子雙起司熔岩芝心餅皮」，以頂級莫扎瑞拉起司為基底，搭配融化牽絲芝心及明太子醬，再撒上金黃酥脆的帕瑪森起司絲，打造豐富口感。

▲▼必勝客母親節限定比薩升級回歸，還有再睡5分鐘聯名「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」 。（圖／業者提供）

▲必勝客找來手搖飲品牌「再睡5分鐘」聯手推出全新「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」。

必勝客更推出全新甜點品牌「Sweet Hut」，找來「再睡5分鐘」聯手打造最新「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」，帶有糖蜜與熟果香的紅茶香加上起司內餡，再搭配Q彈黑糖珍珠增添咀嚼口感，奶香超濃郁，原價958元，限時加購價619元，即日起限時限量開賣。

▲達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　史上最貴「每個3500元」。（圖／記者黃士原攝）

▲達美樂新推出史上最貴「帝王蟹愛心火山披薩」。（圖／記者黃士原攝，下同）

同樣為迎接母親節到來，達美樂也推出史上最貴「帝王蟹愛心火山披薩」，全台限量300組，現已預購額滿，開放候補中；同步還有母親節限定款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，即日起外帶大披薩半價優惠。

達美樂攜手米其林一星餐廳「請客樓」推出母親節限定「御品帝王蟹愛心火山披薩」，首度打造直徑40公分的超大尺寸，並在愛心火山披薩上豪邁擺上整隻帝王蟹，鮮甜蟹肉搭配請客樓乾燒醬汁，還可以沾上愛心火山披薩加量的香濃起司，買還送專屬切割刀，全台限量300組，開賣1天就迅速預購一空，目前可於官網登記候補。

▲達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　史上最貴「每個3500元」。（圖／記者黃士原攝）

▲母親節限定披薩還有「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」。

另外，母親節限定披薩還有「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，選用頂級龍蝦與厚實干貝，搭配愛心火山披薩，濃郁加量起司與高檔海鮮交織出鮮甜海味，還可享外帶大披薩享半價優惠。

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