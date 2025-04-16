某已婚醫美院長騙砲！她懷孕慘被逼墮胎　還遭賞巴掌

▲記者爆料網上，某爆料人表示，自己在17歲那年與某醫美診所院長相識，沒想到對方卻逼迫自己墮胎，更動手傷害自己。（示意圖／AI生成）

圖文／CTWANT

16日臉書公開社團「記者爆料網」有網友匿名爆料，自己在17歲時認識了某醫美診所院長，當時該名院長對爆料人謊稱自己只有33歲，並且為單身，但實際上為41歲，且有家庭。2人在發生關係後，便成情侶關係。爆料人20歲那年懷孕，院長得知後大發雷霆，要脅其墮胎，而在墮胎後，院長更是打了爆料人一耳光，而爆料人更在貼文中內表示自己17歲那年因為愛把自己搞得傷痕累累，如今他勸各位女性一定要懂得保護自己。

根據貼文內容，爆料人和院長相識時只有17歲，而當時正處青春年華的爆料人，旋即與該院長成為情侶。而在發生關係後，該院長表示，由於爆料人還只是高中生，所以必須要保護他，2人在一起的事情也須對外保密。

沒想到，爆料人在20歲那年懷孕了，而院長在得知以後不僅沒有感到欣喜，更是強迫爆料人去婦產科墮胎。在墮胎後，爆料人因吃藥失敗，產生過敏反應，不幸休克，但院長卻早已不見人影，只留下心寒不已的爆料人在婦產科。

在墮胎以後，爆料人因身體不適暈倒在家，而院長在得知此事的當晚，因為無法承受爆料人的情緒，選擇打他一個耳光，爆料人也在臉部留下深深的瘀青。而在事後，院長也不斷用毀了爆料人名聲作為要脅，要爆料人保密。最後，爆料人用親身經歷提醒道，女孩們一定要學會保護自己，並期盼不會再有人能經歷他的痛苦。

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