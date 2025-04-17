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「出國1慘況」她拍美照胖2kg　一票苦主爆共鳴：想念早餐店奶茶

▲▼桃園機場,桃機,出國,觀光客,旅客,出遊,人潮,機場。（圖／記者李宜秦攝）

▲原PO出國就會便秘，讓她非常苦惱。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／劉維榛報導

「到底要怎麼預防便秘？」一名妹子直呼，每次出國都便秘，肚子脹爆宛如胖了2公斤，進而影響拍美照。她分析可能是作息亂、吃太油、水喝少、外頭如廁壓力大，曾試過黑咖啡、優格、膳食纖維，但成效不是很穩定，出國前甚至會因便秘感到焦慮。文章曝光後，一票苦主也點頭「最高紀錄去歐洲7天沒大便！」

一名女網友在Dcard表示，幾乎每次出國都會便秘，不管是跟家人去日本、還是和朋友去歐洲，從第二天開始就完全卡住，整個肚子像打了氣一樣脹到不行，不只影響心情，連拍照都看起來胖2公斤，讓她出遊興致大打折。

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原PO也找出便秘的可能原因，包括跨時區作息混亂、爆吃美食飲食變化大、水喝太少、蔬菜吃不夠，加上「在外面上廁所壓力超大」，上述種種因素導致排便困難。

原PO也無奈表示，她自己也不是沒努力試過，像是每天早上喝黑咖啡、多喝水、吃優格、攜帶膳食纖維粉、嘗試保健果凍等，但效果都不太穩定。尤其那種明明很有便意、但怎樣都上不出來的感覺，讓她心情低落到不行。有些保健食品甚至讓她肚子痛，有些則完全無感，變成帶了一堆東西出國卻沒有實質幫助。

對此，原PO認真求問大家出國是否也有便秘情形，「有什麼方式可以改善出國時的排便狀況？拜託分享一下！」

一票苦主也回應，「我超懂！每次出國都這樣，最高紀錄去歐洲7天沒大便」、「男友去日本大便6次，我只大一次」、「我超會認馬桶，出門玩幾天就可以幾天不大便，每次一回到家行李都還沒整理，踏進家裡那一刻 屎意馬上就來了」、「身為一個在台灣就會便秘的人，我出國都直接放棄」、「剛從歐洲回來第六天才大便，直接菊花染血」。

有網友建議，「當地藥局買黑棗汁，照理說都會有賣，這個專治母嬰便秘的，千萬不要一整瓶喝掉，否則會落屎一整晚到天亮」、「日本一定會去超市買蔬果汁/青汁/優格/優酪乳，可以吃到青菜或是水果的時候一定會多吃，也會帶益生菌，目前為止沒什麼卡，但前陣子去韓國反而卡了三天」、「出國都會懷念早餐店奶茶」、「已經放棄了，出國直接帶成藥，去日本可以直接買，一般吃完之後可以算好在飯店時間拉屎」、「我去日本直接買一排乳酸菌，一天喝3罐...2天才會大便」。

黃郁純醫師在臉書粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》發文指出「外出旅行真的很容易便秘」，她發現不少人出國或外出旅遊都會攜帶便秘藥或胃藥，其實這都有跡可循，關鍵在於生活型態的轉變，打破了原本安穩的腦腸軸系統，讓腸道要嘛不蠕動，要嘛即陷入狂上廁所的狀態。

黃郁純指出，除了在接觸陌生環境的未知狀態下，怕攝取過多水分容易頻繁地上廁所，但水分喝得少，會讓原本雪上加霜的便秘更趨惡化。此外，外出旅遊開始接觸不熟悉的食物，或暴飲暴食嚐遍美食，三餐作息與平日有很大的不同，腸胃在過度使用的狀態下，釋放出的訊號有可能是狂拉肚子，也可能讓你無法正常地大便。

除了攜帶便秘藥或幫助消化的腸胃藥外，黃郁純建議也可以準備「鎂」、「益生菌」等保健品做搭配，旅行時每天至少補足水分約1500～2000c.c.，並在飲食上盡可能吃到足夠多的蔬果，旅途中也盡可能多步行走動，幫助腸道刺激、運動，給予自己足夠的時間放鬆靜下來、增加便意，都可以幫助在旅途中，不再大腹便便。

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